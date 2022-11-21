Михайлов день 2022: история праздника, традиции и что нельзя делать в этот день
Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают большой церковный праздник – Собор архистратига Михаила. Михаил считается главой небесного войска. Также он покровитель Киева. Этот праздник для украинцев один из самых любимых, в народе его еще называют - Михайлов день.
В этот день верующие посещают церковь и обращаются к Михаилу с просьбой о защите от врагов, воров, войны и стихийных бедствий, ведь он самый могущественный ангел в небесном войске. Также день Михайла считается хорошим для того, чтобы проявить свою любовь и милосердие к ближним и заняться благотворительностью или пожертвовать на какое-то хорошее дело, пишет 24 канал.
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История и традиции Михайлова дня
Часто Архистратига Михаила изображают на иконах в воинственном виде: в руке меч и копье, на голове у него шлем, а под ногами пораженный им дракон. Однако с кем же воюет ангел? Со злом и гордостью, отчего и пошатнулся ангельский мир, когда Люцифер восстал о Боге.
Собор – это объединение всех ангелов во главе с Михаилом. Вместе они прославляют Святую Троицу и служат Богу. Празднование Собора Архангела Михаила было установлено в Лаодикии примерно в 363 году.
Согласно церковным канонам Архангел Михаил возглавляет девять чинов ангелов. Именно он победил сатану, низложив его и тех ангелов, которые были с ним заодно. С тех пор он охраняет ворота рая.
Традиции и значение Михайлова дня / Фото "Телеграф"
В древности считалось, что день Михайла приносит настоящую зиму и заморозки. Также это хорошее время, чтобы наладить свои отношения с родными и разрешить конфликты. Если дома много гостей за праздничным столом, то следующий год будет непременно состоятельным.
Михайлов день – что нельзя делать
- Нельзя выполнять тяжелую и домашнюю работу.
- Нельзя ругаться, ссориться и осуждать ближних.
- Нельзя обманывать.
- Нельзя выбрасывать пищу после застолья.
- Нельзя ткать и рубить топором.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся или делать что-то в корыстных целях.
Михайлов день – запреты и народные приметы / Фото "Телеграф"
Михайлов день – поговорки и приметы
- Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.
- Если стоит густой туман, такая погода будет до Николая.
- Если ночь Михайла ясная, то зима будет снежная.
- Иней – это на большие снега, а туман – на оттепели.
- Если ветер дует с юга, то будет тепло до середины декабря.
- Если утром мороз, то в декабре и январе следует ожидать много снега.