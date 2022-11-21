Михайлов день 2022: история праздника, традиции и что нельзя делать в этот день

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают большой церковный праздник – Собор архистратига Михаила. Михаил считается главой небесного войска. Также он покровитель Киева. Этот праздник для украинцев один из самых любимых, в народе его еще называют - Михайлов день.

В этот день верующие посещают церковь и обращаются к Михаилу с просьбой о защите от врагов, воров, войны и стихийных бедствий, ведь он самый могущественный ангел в небесном войске. Также день Михайла считается хорошим для того, чтобы проявить свою любовь и милосердие к ближним и заняться благотворительностью или пожертвовать на какое-то хорошее дело, пишет 24 канал.

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История и традиции Михайлова дня

Часто Архистратига Михаила изображают на иконах в воинственном виде: в руке меч и копье, на голове у него шлем, а под ногами пораженный им дракон. Однако с кем же воюет ангел? Со злом и гордостью, отчего и пошатнулся ангельский мир, когда Люцифер восстал о Боге.

Собор – это объединение всех ангелов во главе с Михаилом. Вместе они прославляют Святую Троицу и служат Богу. Празднование Собора Архангела Михаила было установлено в Лаодикии примерно в 363 году.

Согласно церковным канонам Архангел Михаил возглавляет девять чинов ангелов. Именно он победил сатану, низложив его и тех ангелов, которые были с ним заодно. С тех пор он охраняет ворота рая.

Традиции и значение Михайлова дня / Фото "Телеграф"

В древности считалось, что день Михайла приносит настоящую зиму и заморозки. Также это хорошее время, чтобы наладить свои отношения с родными и разрешить конфликты. Если дома много гостей за праздничным столом, то следующий год будет непременно состоятельным.

Михайлов день – что нельзя делать

Нельзя выполнять тяжелую и домашнюю работу.

Нельзя ругаться, ссориться и осуждать ближних.

Нельзя обманывать.

Нельзя выбрасывать пищу после застолья.

Нельзя ткать и рубить топором.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся или делать что-то в корыстных целях.

Михайлов день – запреты и народные приметы / Фото "Телеграф"

Михайлов день – поговорки и приметы