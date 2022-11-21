У цей день віряни відвідують церкву й звертаються до Михайла з проханням про захист від ворогів, злодіїв, війни та стихійних лих, адже він наймогутніший ангел у небесному війську. Також Михайлів день вважається хорошим для того, щоб проявити свою любов та милосердя до ближніх і зайнятися благодійністю чи пожертвувати на якусь хорошу справу, пише 24 канал.

Читайте також З Днем ангела Михайла 2022: теплі картинки-привітання для найрідніших

Історія та традиції Михайлового дня

Часто Архистратига Михаїла зображують на іконах у войовничому вигляді: у руці меч та спис, на голові в нього шолом, а під ногами уражений ним дракон. Однак з ким же воює ангел? Зі злом та гордістю, через що й похитнувся ангельський світ, коли Люцифер повстав про Бога.

Собор – це об’єднання усіх ангелів на чолі з Михайлом. Разом вони прославляють Святу Трійцю та служать Богу. Святкування Собору Архангела Михаїла було встановлено у Лаодикії приблизно у 363 році.

Згідно з церковними канонами Архангел Михаїл очолює дев'ять чинів ангелів. Саме він переміг сатану, скинувши його та тих ангелів, які були з ним заодно. Відтоді він охороняє ворота раю.

Традиції та значення Михайлового дня / Фото "Телеграф"

У давнину вважалося, що Михайлів день приносить справжню зиму й заморозки. Також це хороший час для того, щоб налагодити свої стосунки з рідними та вирішити конфлікти. Якщо вдома багато гостей за святковим столом, то наступний рік буде неодмінно заможним.

Михайлів день – що не можна робити

Не можна виконувати важку та домашню роботу.

Не можна лаятися, сваритися й осуджувати ближніх.

Не можна обманювати.

Не можна викидати їжу після застілля.

Не можна ткати й рубати сокирою.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним або ж робити щось у корисливих цілях.

Михайлів день – заборони та народні прикмети / Фото "Телеграф"

Михайлів день – приказки та прикмети