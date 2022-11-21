У цей день віряни відвідують церкву й звертаються до Михайла з проханням про захист від ворогів, злодіїв, війни та стихійних лих, адже він наймогутніший ангел у небесному війську. Також Михайлів день вважається хорошим для того, щоб проявити свою любов та милосердя до ближніх і зайнятися благодійністю чи пожертвувати на якусь хорошу справу, пише 24 канал.
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Історія та традиції Михайлового дня
Часто Архистратига Михаїла зображують на іконах у войовничому вигляді: у руці меч та спис, на голові в нього шолом, а під ногами уражений ним дракон. Однак з ким же воює ангел? Зі злом та гордістю, через що й похитнувся ангельський світ, коли Люцифер повстав про Бога.
Собор – це об’єднання усіх ангелів на чолі з Михайлом. Разом вони прославляють Святу Трійцю та служать Богу. Святкування Собору Архангела Михаїла було встановлено у Лаодикії приблизно у 363 році.
Згідно з церковними канонами Архангел Михаїл очолює дев'ять чинів ангелів. Саме він переміг сатану, скинувши його та тих ангелів, які були з ним заодно. Відтоді він охороняє ворота раю.
Традиції та значення Михайлового дня / Фото "Телеграф"
У давнину вважалося, що Михайлів день приносить справжню зиму й заморозки. Також це хороший час для того, щоб налагодити свої стосунки з рідними та вирішити конфлікти. Якщо вдома багато гостей за святковим столом, то наступний рік буде неодмінно заможним.
Михайлів день – що не можна робити
- Не можна виконувати важку та домашню роботу.
- Не можна лаятися, сваритися й осуджувати ближніх.
- Не можна обманювати.
- Не можна викидати їжу після застілля.
- Не можна ткати й рубати сокирою.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним або ж робити щось у корисливих цілях.
Михайлів день – заборони та народні прикмети / Фото "Телеграф"
Михайлів день – приказки та прикмети
- Якщо в цей день сніг буде мокрим, то майбутній врожай буде хорошим.
- Якщо стоїть густий туман, то така погода буде до Миколая.
- Якщо Михайлова ніч ясна, то зима буде сніжна.
- Іній – це на великі сніги, а туман – на відлигу.
- Якщо вітер дме з півдня, то буде тепло до середини грудня.
- Якщо зранку мороз, то в грудні й у січні варто очікувати багато снігу.