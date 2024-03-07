Лучшие поздравления в картинках с Международным женским днем для бабушек
Бабушки – это люди, которые всегда выручат и помогут. Ведь многих детей воспитывали и обучали именно они, пока родители были на работе. Поэтому в пятницу, 8 марта, нужно не забыть поздравить родных женщин с праздником.
Проведите Международный женский день вместе, вспомните его историю, чтобы больше не возвращаться к тем смыслам, которые навязал советский период. Ваши бабушки должны помнить, как когда-то боялись говорить о женщинах, которые боролись за свои права, чтобы получать равную зарплату с мужчинами и иметь возможность голосовать на выборах.
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Поздравить своих бабушек с 8 марта можете картинками, которые подготовил LifeStyle 24. Среди такого количества вариантов точно найдете тот, который понравится и вам, и близкому человеку.