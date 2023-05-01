Происходит не из СССР: история Международного дня труда и картинки-поздравления с 1 мая

Международный день труда отмечается ежегодно 1 мая. Этот праздник посвящен победе рабочих классов в борьбе за свои права. Какая история Международного дня труда и картинки-поздравления с 1 мая – смотрите дальше.

Международный день труда отмечается 1 мая. Оно напоминает нам о важности защиты прав рабочих и борьбе за социальное равенство. Какая история этого праздника и картинками-поздравлениями с Международным днем труда – поделится 24 Канал.

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История Международного дня труда

Важно знать, что история этого праздника происходит не из Советского Союза. Все началось 1 мая 1886 года когда тысячи рабочих по всему миру вышли на протесты, чтобы защитить свои права. Они требовали установить восьмичасовой рабочий день и повысить зарплату. Забастовка продолжалась в течение трех дней и сопровождалась столкновениями с полицией. С тех пор эти протесты проводились каждый год.



Митинг в Чикаго 1886 года / Фото Волынь News

В 1889 году на съезде в Париже международная организация социалистов предложила установить 1 мая как Международный день труда в честь событий в Чикаго. С этого времени этот день стал символом борьбы за права рабочих по всему миру.

В Советском Союзе это был едва ли не главный праздник. Его называли Днем международной солидарности трудящихся. Когда Украина стала независимой, праздник переименовали в "День труда".

Впервые День рабочей солидарности был отмечен в 1890 году во Львове. День труда считался государственным праздником и официальным выходным в Украинской Народной Республике.

Сначала этот день отмечали в странах, где действовали социалистические партии и профсоюзы. Впрочем, впоследствии Международный день труда стал праздником, который начался отмечать во многих странах мира. В современном мире Международный день труда приобрел более широкое значение. Оно включает не только защиту прав рабочего класса, но и поддержку борьбы с бедностью и неравенством, создание достойных условий труда и защиту детей от принудительного труда В годы своего существования Международный день труда стал важным символом солидарности работников во всем мире.

Картинки-поздравления с 1 мая



Поздравления с 1 мая / Фото Народная правда



Приветствие с 1 мая / Фото НУВМ



Поздравление с 1 мая / Фото Черкассы



Поздравления с 1 мая / Фото 20 минут



Поздравление с 1 мая / Фото Ровенский лицей №3



Поздравления с 1 мая / Фото Апостроф.



Поздравления с 1 мая / Фото Апостроф.