С Международным днем студента: подборка веселых поздравлений с праздником в картинках

Сегодня, 17 ноября, в Украине и в мире отмечают Международный день студента. В этот день в учебных заведениях происходят разнообразные активности по случаю праздника.

Студенчество – один из лучших периодов в жизни многих молодых людей. Кроме бессонных ночей, есть еще немало положительного. К примеру, новые знакомства, ночные разговоры с соседями в общежитии, столовая любимого университета и прогулки с одногруппниками после пар.

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Редакция 24 Канала поздравляет всех студентов с праздником. Желаем никогда не терять оптимизма и веры в лучшее. По случаю праздника мы подготовили подборку интересных картинок, которыми можно поздравить знакомых студентов.

Международный день студента: поздравления в картинках

Международный день студента / Фото ICTV

Международный день студента / Фото lux.fm

Международный день студента / Фото "Страна У"

Международный день студента / Фото "Страна У"

Международный день студента / Фото lux.fm

Международный день студента / Фото Telegraf