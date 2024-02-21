Говорим на украинском: самые красивые поздравления в картинках с Международным днем родного языка
Сегодня, 21 февраля, в мире отмечается Международный день родного языка. Праздник учредили на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Событие проходило с 26 октября по 17 ноября 1999 года.
Язык – это об идентичности, которая помогает строить настоящее общество, и независимость страны. Для украинцев он стал настоящим оружием и символом борьбы, которая продолжается с начала российско-украинской войны.
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В этот день важно рассказывать миру о языках, которые исчезают. Кроме того, нужно привлечь внимание к национальным меньшинствам, которые говорят на родном языке.
По случаю праздника LifeStyle 24 публикует невероятные поздравления в картинках. Отправьте эти открытки своим близким и еще раз напомните им о важности родного языка.