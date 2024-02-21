Говорим на украинском: самые красивые поздравления в картинках с Международным днем родного языка

Сегодня, 21 февраля, в мире отмечается Международный день родного языка. Праздник учредили на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Событие проходило с 26 октября по 17 ноября 1999 года.

Язык – это об идентичности, которая помогает строить настоящее общество, и независимость страны. Для украинцев он стал настоящим оружием и символом борьбы, которая продолжается с начала российско-украинской войны.

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В этот день важно рассказывать миру о языках, которые исчезают. Кроме того, нужно привлечь внимание к национальным меньшинствам, которые говорят на родном языке.

По случаю праздника LifeStyle 24 публикует невероятные поздравления в картинках. Отправьте эти открытки своим близким и еще раз напомните им о важности родного языка.

Международный день родного языка: картинки-поздравления

Поздравления с Международным днем родного языка / Фото ТСН

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото "ЛюксФМ"

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото из открытых источников

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото из открытых источников

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото Житомирский агротехнический колледж

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото "ВСВІТІ"

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото v24.com.ua

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото "Радио Трек"

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото "Новости Полтавщины"

Поздравление с Международным днем родного языка / Фото "Новости Полтавщины"