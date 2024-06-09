Люди, без которых невозможно представить жизнь: яркие поздравления в картинках с Международным днем друзей

Сегодня отмечается очень трогательный праздник – Международный день друзей. Инициировали его еще в 1930-х годах. Компания Hallmak Cards предложила, чтобы один раз в год друзья обменивались открытками с благодарностями друг другу.

Тогда американцы не поддержали учреждение такого события. Однако, по решению Конгресса, впоследствии был введен Национальный день лучших друзей, который праздновали 8 июня. Праздник поддержали и другие страны, но где-то он отмечается 9 июня, например в Украине.

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День друзей 8 и 9 июня – неофициальный праздник, однако все равно полюбился многим людям. Официально он приходится на 30 июля, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая была принята в 2011 году.

По случаю праздника LifeStyle 24 подготовил поздравления в картинках. Отправьте их сегодня всем своим друзьям и поблагодарите за совместные моменты. Ведь сейчас бывает очень сложно найти людей, которые не бросят в беде и порадуются успехам.

Международный день друзей 2024: картинки-поздравления

С Международным днем друзей / Фото forumsmile.com.ua

С Международным днем друзей / Фото forumsmile.com.ua

С Международным днем друзей / Фото Joy Pup

С Международным днем друзей / Фото Joy Pup

С Международным днем друзей / Фото Hochu.ua

С Международным днем друзей / Фото Hochu.ua

С Международным днем друзей / Фото Amazing Ukraine

С Международным днем друзей / Фото Amazing Ukraine

С Международным днем друзей / Фото art-shop.com.ua

С Международным днем друзей / Фото Etnosoft

Надеемся, что вы нашли поздравления для своих друзей. Не забывайте благодарить их не только сегодня, но и в другие дни. Ведь это важные люди в жизни.