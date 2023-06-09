С праздником: теплые поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах

Международный день друзей отмечает 9 июня. Этот день напоминает нам о значении дружбы в жизни каждого человека. Мы собрали поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах.

Умение быть настоящим другом – большая ценность. Помогать друг другу, относиться с пониманием, проявлять эмпатию, проводить вместе время – все это объединяет людей и делает близкими. Международный день друзей – прекрасная возможность вспомнить своих друзей и выразить им свою благодарность за поддержку и общие моменты. 24 Канал подготовил самые искренние поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах.

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Поздравления с Международным днем друзей в прозе

Поздравляю с Днем друзей. Пусть годы летят, пусть за окном зима сменяется летом, а я желаю, чтобы наша дружба не старела и не теряла той самой искры, которая зажигает в наших сердцах искренность, доверие и понимание. Пусть наша дружба остается крепкой, ведь это так важно – знать и понимать, что в твоей жизни есть настоящий друг – опора и поддержка в любой ситуации. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!

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Сегодня в современном и продажном мире, счастье – быть другом, а еще большее счастье – иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит вас на посмешище и не откажет в помощи – это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.

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Всех своих лучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничего не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте! Желаю тебе никогда не оставаться в одиночестве. Пусть у тебя ни в чем и никогда не будет нужды, ведь твои друзья никогда не оставят тебя в беде!

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Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратят от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.

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Дорогой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью!

***

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратят от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.

***

С друзьями хорошо и в радости, и в унынии. Друзья всегда придут на помощь и протянут руку в трудную минуту. Друзьям доверяешь самое сокровенное. Настоящая дружба может продолжаться вечно. Друзья должны быть у каждого. С Днем друзей, дорогие мои! Спасибо, что вы есть!

***

Друзья мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В День друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!

Поздравления с Международным днем друзей в стихах

С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба – самая ценная валюта.

Ценнее богатства и золота.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом бывает не просто,

Хотя и очень приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, презенты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Больше друзей и здоровья,

Чтобы с ними чаще встречаться!

***

С днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас.

Дружбу света прославить,

Вылечившее время.

Вам беречь друзей желаю,

Никогда не изменять,

Помогать, любить и верить,

Любить и понимать.

***

В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам тёплые слова.

Не могу без вас представить себя,

Дружба наша истинно крепкая!

Я хочу, чтобы вы были здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе – цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей препятствия были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши надежды и лучшие мечты!

***

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселее.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!

Только добра тебе желаю,

Счастья, радости и любви,

Никогда не знать печали.

Лучше все будет с тобой!

***

Мой старый друг, в жизни всякое бывает,

Было много разного у нас,

Но наша дружба крепка не исчезает,

Скажу тебе честно, без украшений.

В день друзей желаю тебе,

Чтобы помнил ты всегда о друге,

Удачи, счастья, улыбок в судьбе,

Прекрасных дней на досуге.

***

Настоящий друг, какое счастье,

Если рядом он, идут все непогоды,

И сомнения исчезают, как талая вода,

Дай Бог, чтобы дружба крепкая всегда жила.

Сегодня день друзей, поздравляю,

Веселись по полной и не грусти,

Радости и счастья я тебе желаю,

А особенно большое счастье в любви.