С праздником: теплые поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах
Международный день друзей отмечает 9 июня. Этот день напоминает нам о значении дружбы в жизни каждого человека. Мы собрали поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах.
Умение быть настоящим другом – большая ценность. Помогать друг другу, относиться с пониманием, проявлять эмпатию, проводить вместе время – все это объединяет людей и делает близкими. Международный день друзей – прекрасная возможность вспомнить своих друзей и выразить им свою благодарность за поддержку и общие моменты. 24 Канал подготовил самые искренние поздравления с Международным днем друзей в прозе и стихах.
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Поздравления с Международным днем друзей в прозе
Поздравляю с Днем друзей. Пусть годы летят, пусть за окном зима сменяется летом, а я желаю, чтобы наша дружба не старела и не теряла той самой искры, которая зажигает в наших сердцах искренность, доверие и понимание. Пусть наша дружба остается крепкой, ведь это так важно – знать и понимать, что в твоей жизни есть настоящий друг – опора и поддержка в любой ситуации. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!
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Сегодня в современном и продажном мире, счастье – быть другом, а еще большее счастье – иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит вас на посмешище и не откажет в помощи – это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.
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Всех своих лучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничего не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте! Желаю тебе никогда не оставаться в одиночестве. Пусть у тебя ни в чем и никогда не будет нужды, ведь твои друзья никогда не оставят тебя в беде!
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Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратят от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
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Дорогой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь себе нафантазировать, обязательно станет реальностью!
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Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратят от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
***
С друзьями хорошо и в радости, и в унынии. Друзья всегда придут на помощь и протянут руку в трудную минуту. Друзьям доверяешь самое сокровенное. Настоящая дружба может продолжаться вечно. Друзья должны быть у каждого. С Днем друзей, дорогие мои! Спасибо, что вы есть!
***
Друзья мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В День друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!
Поздравления с Международным днем друзей в стихах
С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба – самая ценная валюта.
Ценнее богатства и золота.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом бывает не просто,
Хотя и очень приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, презенты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Больше друзей и здоровья,
Чтобы с ними чаще встречаться!
***
С днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас.
Дружбу света прославить,
Вылечившее время.
Вам беречь друзей желаю,
Никогда не изменять,
Помогать, любить и верить,
Любить и понимать.
***
В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам тёплые слова.
Не могу без вас представить себя,
Дружба наша истинно крепкая!
Я хочу, чтобы вы были здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе – цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей препятствия были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши надежды и лучшие мечты!
***
Поздравляю с Днем друзей!
Вместе жить нам веселее.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!
Только добра тебе желаю,
Счастья, радости и любви,
Никогда не знать печали.
Лучше все будет с тобой!
***
Мой старый друг, в жизни всякое бывает,
Было много разного у нас,
Но наша дружба крепка не исчезает,
Скажу тебе честно, без украшений.
В день друзей желаю тебе,
Чтобы помнил ты всегда о друге,
Удачи, счастья, улыбок в судьбе,
Прекрасных дней на досуге.
***
Настоящий друг, какое счастье,
Если рядом он, идут все непогоды,
И сомнения исчезают, как талая вода,
Дай Бог, чтобы дружба крепкая всегда жила.
Сегодня день друзей, поздравляю,
Веселись по полной и не грусти,
Радости и счастья я тебе желаю,
А особенно большое счастье в любви.