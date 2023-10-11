Поздравления с Международным днем девочек в словах и картинках
Международный день девочек отмечается в мире 11 октября. Праздник установили, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются дети женского пола.
Речь идет о социальных вопросах и неравенстве, которое происходит в отношении женского пола. Сюда входит образование, возможность получать питание, медицинские услуги, а также соблюдение социальных прав и защиту от насилия. Как появилась идея праздника, а также поздравления с Днем девочек в словах и картинках – собрал 24 Канал.
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История праздника
Инициативу ввести День девочек проявила международная организация Plan International, работающая в разных странах мира. Это произошло во время кампании "Потому что я девочка", целью которой было донести важность правильного воспитания девочек от начала жизни и до совершеннолетия.
- Члены этой организации в Канаде предложили правительству страны поднять эту проблему на весь мир. Министр Канады Рона Амброуз на собрании ООН предложила сделать День девочек международным праздником.
- В 2011 году в Организации Объединенных Наций провозгласили 11 октября Международным днем девочек.
Известно, что у девочек в разных странах есть проблемы с доступом к образованию, с вынужденными браками, принуждением к труду в детском возрасте и насилием через гендер. Такой праздник ввели, чтобы общественность обратила внимание на эти вопросы задумалась о том, как их можно решить. В этот день обычно проходят митинги, просветительские собрания с участием гуманитарных организаций.
Поздравления с Днем девочек: проза, стихи и картинки
Всех девочек планеты поздравляю с этим замечательным праздником – Международным Днем девочек! Будьте красивыми для себя, умными, веселыми и главное – здоровыми! Пусть ваша жизнь наполнится обилием приятных моментов, радостных новостей и фантастических возможностей!
С Международным днем девочек / Фото Радио "Трек"
Праздник сегодня самый красивый,
Самый кокетливый, нежный, игривый.
В этот день девочек я поздравляю.
Роскоши, счастья, здоровья желаю.
Доброй, приветливой будь ты и милой,
Женственной, светлой и неповторимой,
Чтоб окружали лишь честные люди.
В жизни пусть всё замечательно будет!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-devochek/
Международный день девочек / Фото Liza.ua
Поздравляю с Международным днем девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях, удивительной красоты и счастливой улыбки. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, веселой песни и радостной новости!
С Международным днем девочек / Фото Радио "Максимум"
Сегодня, в Международный день девочек, желаю каждому исполнению мечты! Чтобы окружающие вас радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданы и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают скучать даже в очень пасмурный день!
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День девочек международный
Нужно отметить превосходно,
Желаю классно нарядиться,
Чтоб все могли желания сбыться,
Веселья чтоб на всех хватило,
Любви полно чтоб в жизни было,
Возможности чтоб радовали,
Богатства чтоб на всё хватало,
Чтоб жили вы и процветали,
Желаемое получали,
Проблем поток чтоб не тревожил,
А жизнь на рай была похожа!
Международный день девочек / Фото Krainau.com
Вас, мои хорошие девочки, я хочу сегодня поздравить. Пусть Международный день девочек принесет вам самое лучшее и хорошее, что есть на свете. Пусть в ваших маленьких глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья. Желаю вам узнать это искреннее чувство и вдоволь насладиться им.
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С Днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших.
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.
Косички, и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.
В ваш День международный
Любви желаем, ласки.
Пусть жизнь вся будет ваша
Волшебной доброй сказкой.
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-devochek/
Международный день девочек / Фото Facedobra.com
Дорогие наши девушки, поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы вы никогда не забывали, что можете все абсолютно! Всегда оставайтесь такими умными, сильными, смелыми и прекрасными!
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В Международный день девочек желаю каждой девочке исполнения мечты! Пусть тебя все радуют и удивляют, пусть родные обнимают и целуют, пусть друзья уважают и ценят! И пусть всегда находятся поводы для веселья, смеха и солнца!