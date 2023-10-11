Поздравления с Международным днем девочек в словах и картинках

Международный день девочек отмечается в мире 11 октября. Праздник установили, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются дети женского пола.

Речь идет о социальных вопросах и неравенстве, которое происходит в отношении женского пола. Сюда входит образование, возможность получать питание, медицинские услуги, а также соблюдение социальных прав и защиту от насилия. Как появилась идея праздника, а также поздравления с Днем девочек в словах и картинках – собрал 24 Канал.

Это интересно Будут ли украинцы иметь выходные в октябре: календарь важных дат

История праздника

Инициативу ввести День девочек проявила международная организация Plan International, работающая в разных странах мира. Это произошло во время кампании "Потому что я девочка", целью которой было донести важность правильного воспитания девочек от начала жизни и до совершеннолетия.

Члены этой организации в Канаде предложили правительству страны поднять эту проблему на весь мир. Министр Канады Рона Амброуз на собрании ООН предложила сделать День девочек международным праздником.

страны поднять эту проблему на весь мир. Министр Канады Рона Амброуз на собрании ООН предложила сделать День девочек международным праздником. В 2011 году в Организации Объединенных Наций провозгласили 11 октября Международным днем девочек.

Известно, что у девочек в разных странах есть проблемы с доступом к образованию, с вынужденными браками, принуждением к труду в детском возрасте и насилием через гендер. Такой праздник ввели, чтобы общественность обратила внимание на эти вопросы задумалась о том, как их можно решить. В этот день обычно проходят митинги, просветительские собрания с участием гуманитарных организаций.

Поздравления с Днем девочек: проза, стихи и картинки

Всех девочек планеты поздравляю с этим замечательным праздником – Международным Днем девочек! Будьте красивыми для себя, умными, веселыми и главное – здоровыми! Пусть ваша жизнь наполнится обилием приятных моментов, радостных новостей и фантастических возможностей!



С Международным днем девочек / Фото Радио "Трек"

Праздник сегодня самый красивый,

Самый кокетливый, нежный, игривый.

В этот день девочек я поздравляю.

Роскоши, счастья, здоровья желаю.



Доброй, приветливой будь ты и милой,

Женственной, светлой и неповторимой,

Чтоб окружали лишь честные люди.

В жизни пусть всё замечательно будет!

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-devochek/



Международный день девочек / Фото Liza.ua

Поздравляю с Международным днем девочек. Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед в любых начинаниях и стремлениях, удивительной красоты и счастливой улыбки. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, любимого платья, веселой песни и радостной новости!



С Международным днем девочек / Фото Радио "Максимум"

Сегодня, в Международный день девочек, желаю каждому исполнению мечты! Чтобы окружающие вас радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданы и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают скучать даже в очень пасмурный день!

***

День девочек международный

Нужно отметить превосходно,

Желаю классно нарядиться,

Чтоб все могли желания сбыться,

Веселья чтоб на всех хватило,

Любви полно чтоб в жизни было,

Возможности чтоб радовали,

Богатства чтоб на всё хватало,

Чтоб жили вы и процветали,

Желаемое получали,

Проблем поток чтоб не тревожил,

А жизнь на рай была похожа!



Международный день девочек / Фото Krainau.com

Вас, мои хорошие девочки, я хочу сегодня поздравить. Пусть Международный день девочек принесет вам самое лучшее и хорошее, что есть на свете. Пусть в ваших маленьких глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья. Желаю вам узнать это искреннее чувство и вдоволь насладиться им.

***

С Днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших.

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.



Косички, и кудряшки,

И платьица в горошек,

Для вас найдем сегодня

Мы сотни слов хороших.



В ваш День международный

Любви желаем, ласки.

Пусть жизнь вся будет ваша

Волшебной доброй сказкой.

© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-devochek/



Международный день девочек / Фото Facedobra.com

Дорогие наши девушки, поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы вы никогда не забывали, что можете все абсолютно! Всегда оставайтесь такими умными, сильными, смелыми и прекрасными!

***

В Международный день девочек желаю каждой девочке исполнения мечты! Пусть тебя все радуют и удивляют, пусть родные обнимают и целуют, пусть друзья уважают и ценят! И пусть всегда находятся поводы для веселья, смеха и солнца!