В самое сердце: 15 потрясающих бьюти-образов из Met Gala 2023

Этой ночью в Нью-Йорке состоялось громкое благотворительное событие – Met Gala. В сети обсуждают не только эффектные наряды, но и невероятные укладки и макияжи, дополнившие каждый образ.

Ночью 1 мая в Метрополитен-музее состоялся бал Института костюма Met Gala – одна из самых ожидаемых вечеринок года в мире моды и красоты.

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На шумное мероприятие прибыло множество голливудских знаменитостей. На красной дорожке они выгуливали образы, вдохновленные стилем Карла Лагерфельда.

Look всех звезд дополняли эпатажные укладки и изысканные вечерние макияжи. Беременная Рианна сияла с белыми матовыми тенями на глазах и любимой красной помадой, часто выбираемой на светские события.

Дженнифер Лопес соединила smokey eyes с черной шляпкой и маленькой вуалью. Джессика Честейн ошеломила кардинальным изменением имиджа – она предстала с белокурыми волосами.

Марго Робби влюбила в себя образом в стиле старого Голливуда: шоколадная помада, классическая укладка и золотистое сияние. Также звезды поражали прически и аксессуары: стильные банты и веночки из цветов.

15 самых красивых макияжей и укладок



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