Невероятный суперфинал 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подошел к концу и победил шеф-повар Евгений Грибеник, который в течение всего кулинарного шоу показывал безупречное мастерство и талант.

В ожесточенной борьбе 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победу одержал шеф-повар Евгений Грибеник!

Мы подготовили для вас несколько интересных фактов о победителе 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Евгений Грибеник – 35 лет, г. Киев.

Шеф-повар в ресторане "Фабиус". Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины.

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Евгений – честный, мудрый и профессиональный шеф-повар. Женя никогда не уклонялся от ответственности и зачастую возглавлял команды на кулинарных конкурсах. Удивлял судей фантастическими презентациями и воодушевленной работой, которая выливалась в изысканные ресторанные блюда.

Евгений с 15 лет на кухне, а шеф-поваром стал уже в 24 года. После школы Ferrandi и Баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа, а еще повар готовил для трех Президентов Украины. На 2 сезон "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений пришел, чтобы испытать свои силы и одержать победу.