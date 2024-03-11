Не поедание блинов и выпивка: главные традиции Масленицы в Украине

Традиционно перед началом Великого поста отмечается Масленица. Праздник длится неделю, в течение которой люди провожают зиму и встречают весну. Интересно, что его еще называют Колодий или Сыропуст.

Во времена язычества Масленицу праздновали несколько недель. Праздник приобрел большую популярность и во времена Киевской Руси, когда ее окрестил князь Владимир Великий. Советский Союз осквернил традиции этого события. Главной целью стало не примирение и приход весны: люди напивались, наедались и дрались, пишет LifeStyle 24.

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Традиции Масленицы

Масленичная неделя – это разнообразные интересные обычаи и развлечения. По традиции, раньше парням и девушкам, которые еще не заключили брак, зацепляли на ногу колодку из дерева. Ведь считалось, что нужно жить в любви и согласии, а не ходить холостыми. Парни должны были носить деревянное полено всю неделю, нередко женщины украшали его цветами или лентами. Кстати, можно было и откупиться: угостить девушку чем-нибудь сладким.

В понедельник люди собирались, чтобы пеленать колодку. Во все остальные дни ее также крестили, оплакивали, лечили и хоронили. Девушки, например, могли привязать полено на руку парню. Последние взамен должны были сделать подарок: ленты, ожерелье и платки. Колодий имеет еще одно особое название – Бабская неделя. Ведь когда-то женщины могли ходить в это время в кабак, смаковать наливки и веселиться.

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На Полтавщине в период Масленицы женщину красиво одевали и плели косу из конопляной пряжи. Затем с ней танцевали и пели, а уже после этого – выгоняли в сени. Впоследствии в дом заходила женщина, которая была переодета в деда. Такой обряд имеет определенный символизм. Женщина – это Масленица, которая запускает в дом пост, а дедушка делает его легким и быстрым.

Во время Масленичной недели важно не так веселиться и вкусно есть, как прощать все обиды и мириться. Кроме того, на последний день праздника приходится Прощеное воскресенье.