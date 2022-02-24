Где в Киеве поесть блины на Масленицу: локации с лучшими вкусностями
С 28 февраля по 6 марта в Украине продлится Масленица. Верят, что в это время нужно прощаться с холодами и приветствовать весну. Существует и другая известная традиция – лакомиться блинами. В этом году столичные ВДНХ и пирогов придумали интересные развлекательные программы на праздник.
Масленицу в Украине празднуют с давних времен. Праздник длится целую неделю и завершается Прощеным воскресеньем, после которого наступает Великий пост. В масленичную неделю запрещено употреблять мясо, поэтому верующие "переходят" на молочные продукты, рыбу и сливочное масло. Поэтому во время Масленицы хозяйки готовят блины с множеством вкусных начинок.
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Где праздновать Масленицу в Киеве
ВДНХГде: проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 5 – 6 марта с 10:00 по 22:00
Стоимость билета: бесплатно.
На Масленицу посетителей ВДНХ порадуют веселыми играми и вкусными блинами. Традиционно, здесь обустроят яркие фотозоны, среди которых 5-метровая кукла-мотанка, звери из сена и красочные ленты. Дополнят атмосферу колоритные ходулисты. Также на локации будут работать фудкорты.
Масленица-2022 на ВДНХ / Фото с сайта ВДНХ
Не обделили гостей и концертом, который начнется в 16:00 5 марта. В шоу примут участие такие артисты: Олег Кензов, Оля Цибульская, Виктор Павлик, GROSU, Анна Тринчер, СолоХа, Анна Добрыднева, Jerry Heil, Kamaliya, Тоня Матвиенко, группа Kalush, который скоро поедет на Евровидение и другие.
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово"Где: улица Академика Тронько
Когда: 5 марта – 6 марта в 13: 00
Стоимость билета: взрослый – 100 гривен, для детей до 17 лет – 50 гривен, для детей до 9 лет – 25 гривен.
В "Пирогово" гостей будут развлекать традиционными народными забавами, пригласят на
танцы и будут угощать вкусными блюдами – варениками, блинами и узваром. На экспозиции "Среднее Приднепровье" посетители музея смогут наблюдать за древним обрядом Колодия. Кульминацией праздника станет сжигание "Корявого деда", который символизирует злые холода зимы.
Масленица в Киеве: локации / Фото из фейсбука музея
Также в музее будут выступать фольклорные коллективы, которые очаруют посетителей украинскими народными песнями.
"Парк Киевская Русь"Где: Копачев, Киевская обл.
Когда: 5 – 7 марта в 13: 30
Стоимость билета: взрослый – 250 гривен, для пенсионеров и студентов – 150 гривен, детский – 100 гривен.
На Масленицу организаторы "Парка Киевская Русь" обещают посетителям насыщенную атмосферу и вкуснейшие блины. Здесь будут проходить традиционные славянские гуляния и зрелищная развлекательная программа с конными шоу, переодевание в средневековые исторические костюмы и фотосессии.
Масленица в Киеве / Фото с сайта парка
На месте будут работать аутентичные ярмарки, где каждый желающий сможет приобрести себе какую-то вещь на память. Праздник завершится торжественным действом сжигания крупнейшего в Украине чучела Масленицы.
"Мамаева слобода"Где: улица Михаила Донца, 2.
Когда: 5 – 6 марта в 13: 00
Стоимость билета: взрослый – 150 гривен, пенсионеры, студенты и школьники – 120 гривен.
Где праздновать Масленицу-2022 в Киеве / Фото с сайта "Мамаевой слободы"
"Мамаева слобода" предлагает всем желающим узнать о давних украинских традициях Колодия (Масленицы) и встретить этот праздник в поселке Казака Мамая. Обещают посетителям вкусные вареники с сыром и веселую программу с настоящими казацкими развлечениями.