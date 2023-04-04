От цветочного до серебряного: 10 идей эффектного маникюра 2023 года от звезд, которые захочется повторить

Если вы ищете вариант оригинального маникюра на весну 2023 года, воспользуйтесь интересными решениями от звезд. Смотрите подборку идей в вдохновляющих фото.

Фото маникюра от актрис, моделей и певиц – отличный способ вдохновиться на свой вариант нейл-дизайна. Даже если вы не следите за попкультурой и звездами, эти разные идеи маникюра вам понравятся.

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Лавандовый френч от Лиззо

На BAFTA 2023 Лиззо прибыла в невероятном лавандовом образе. Аутфит певицы дополнял эффектный маникюр во французском стиле с глянцевым блеском.



Идеи маникюра от звезд / Фото из инстаграма eriishizu

Оригинальное сочетание от Ванессы Хадженс

Актриса сияла на дорожке Оскара в винтажном платье от Chanel. Изюминкой ее образа были черно-белые ногти с оригинальным рисунком, напоминающим обратный френч или инь-янь.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма nailsbyzola

Ногти-лютики от Хейли Бибер

Модель продемонстрировала вариант яркого оттенка цветка лютика. Этот цвет на ногтях прекрасно подойдет для весеннего периода, когда все вокруг расцветает.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма Гейли Бибер

Цветочный флирт от Селены Гомес

Певица сделала выбор в пользу цветочного дизайна. У нее цветки нарисованы на темном фоне, в то время как вы можете выбрать молочный или любой другой фон. Не забудьте о важных деталях в виде блесток.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма Тома Бачика

Разбросанные камешки от Меган Фокс

На вечеринке Vanity Fair Оскара Меган Фокс удивила рыжими волосами. Чтобы не отвлекать от главной детали образа, но и держать уровень, она дополнила look прозрачным маникюром с камешками, разложенными хаотично.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма nails_of_la

Кружево от Керри Вашингтон

Нежный нейл-дизайн подойдет для романтиков и тех, кто не любит слишком яркие оттенки. Тонкие линии кружева можно дополнять другими цветочными или травяными рисунками.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма kimkimnails

Цветочный френч от Гвен Стефани

Казалось, что стразы уже давно не модны, но Гвен Стефани доказывает обратное. Певица поразила оригинальный дизайн на ногтях, соединив французский маникюр с весенними цветочными деталями.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма eriishizu

Красный дизайн от Кортни Кардашян

Красный цвет является одним из любимых звездами "Семейства Кардашян". Но для разнообразия Кортни выбрала оригинальный рисунок.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма kimkimnails

Серебро на ногтях от Джессики Честейн

Актриса выбрала невероятное серебристое платье с камнями для выхода на Оскар. Простой серебристый оттенок металлик на ногтях стал безупречным дополнением.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма Julieknailsnyc

Блестящая подводка от Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес еще раз доказала, что сдержанные цвета не будут выглядеть банально, если добавить интересный акцент. Для звезды это тонкая серебристая линия, обводящая ногти и сверкающая на краях.



Идеи маникюра от звезд / Фото с инстаграма Тома Бачика