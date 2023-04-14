Пасхальные яйца, кролики и цыплята: яркие идеи маникюра на Пасху, которые захочется повторить
Источник:Clear Jelly Stamper
Чтобы сделать яркий маникюр на Пасхальные праздники, воспользуйтесь праздничным декором. В сети показали интересные идеи, которые захочется повторить.
К светлому празднику Пасхи хочется сохранить тематичность во всех областях. В том числе и в идеях маникюра, где можно фантазировать по полной.
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Мастера маникюра предлагают попробовать уникальный дизайн с декором. Фон может быть одноцветный матовый, чтобы сделать акцент именно на декоре. Интересно будет смотреться макияж с разными цветами на ногтях.
В качестве декора подойдут тематические пасхальные рисунки: писанки и пасхальные яйца, кролики, цыплята, морковки. Дополнительно можно рисовать цветы и листья.
Такой маникюр можно повторить и в домашних условиях. Сделайте самое большее покрытие – матовый или глянцевый тон в любимых оттенках. Когда она немного подсохнет, наклейте наклейки с праздничным декором и покройте топом.
Идеи маникюра с пасхальным декором.
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper
Идеи праздничного маникюра / Фото с инстаграма Clear Jelly Stamper