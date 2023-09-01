Массаж лица и вакуум живота: известные певицы рассказали о своих бьюти-ритуалах

Украинские певицы MamaRika, Jerry Heil, Tayanna и Skylerr поделились своими секретами красоты. Они рассказали, какие бьюти-ритуалы выполняют.

Кожа отражает образ жизни, питание и уход за зеркалом физического здоровья. Именно она отражает наши образы жизни, питания и ухода. Поэтому заботиться о ней нужно правильно и регулярно! Именно звезды знают секреты идеальной кожи, ведь после изнурительных выступлений, переездов и безумных графиков им важно снова вернуться в тонус. В перерыве между съемками шоу "Кто сверху?" исполнительницы MamaRika, Tayanna, Jerry Heil и Skylerr рассказали Новому каналу, входящему в их бьюти-рутину. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу.

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MamaRika каждое утро выполняет вакуум живота

Исполнительница рассказала, что когда просыпается, то каждый день выпивает стакан теплой воды с лимоном натощак.

Это мой главный обряд. Через 20 минут после этого делаю вакуум живота. Потом иду завтракать и по своим делам. Когда успеваю, то занимаюсь еще йогой и спортом до завтрака. К сожалению, не каждый день, потому что не всегда хватает времени.



MamaRika / Фото "Нового канала"

Jerry Heil замедляет время чаем

"Люблю молиться утром и вечером. И замечаю разницу в том, как я проживаю день после молитвы, и день без. Более сознательно живу, когда не забываю помолиться. Также начинаю утро со стакана воды. А еще с чашки чая! Это ритуал, который замедляет время и дает мне войти в день красиво», – сказала артистка.



Jerry Heil / Фото "Нового канала"

Tayanna вечером прописывает благодарность

Tayanna рассказала о своих ритуалах. Утром она выпивает стакан воды, а затем проводит дыхательную практику. Иногда она занимается йогой или бегом, а также практикует фрирайтинг – это письменная техника.

Вечером я прописываю благодарность. Моя основная косметическая процедура – это умывание холодной водой после того, как просыпаюсь.



Tayanna / Фото "Нового канала"

Skylerr делает массаж лица перед выступами

Певица рассказала об одном важном правиле – умывать макияж перед сном.

"И, конечно же, ежедневный уход за лицом. В этом обязательно советуюсь с косметологом! Использую всевозможные кислоты, масочки, кремы – все, что пропишет специалист. Еще имею особый способ в уходе за собой перед выступлениями. Я обязательно делаю. массаж лица! Это нужно, чтобы не было отеков".



Skylerr / Фото "Нового канала"