Масаж обличчя і вакуум живота: відомі співачки розповіли про свої б'юті-ритуали

Українські співачки MamaRika, Jerry Heil, Tayanna і Skylerr поділилися своїми секретами краси. Вони розповіли, які б'юті-ритуали виконують.

Шкіра відображає спосіб життя, харчування й догляд дзеркало фізичного здоров'я. Саме вона відображає наші спосіб життя, харчування та догляд. Тому піклуватися про неї потрібно правильно та регулярно! Саме зірки знають секрети ідеальної шкіри, адже після виснажливих виступів, переїздів і шалених графіків їм важливо знову повернутися в тонус. У перерві між зйомками шоу "Хто зверху?" виконавиці MamaRika, Tayanna, Jerry Heil і Skylerr розповіли Новому каналу, що входить у їхню б'юті-рутину. Про це розповість 24 Канал з посиланням на пресслужбу.

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MamaRika щоранку виконує вакуум живота

Виконавиця розповіла, що коли прокидається, то щодня випиває склянку теплої води з лимоном натщесерце.

Це мій головний ритуал. Через 20 хвилин після цього роблю вакуум живота. Потім йду снідати й у своїх справах. Коли встигаю, то займаюся ще йогою і спортом до сніданку. На жаль, не щодня, бо не завжди вистачає часу.



MamaRika / Фото "Нового каналу"

Jerry Heil уповільнює час чаєм

"Люблю молитися зранку і ввечері. І помічаю різницю в тому, як я проживаю день після молитви, і день без. Більш свідомо живу, коли не забуваю помолитися. Також починаю ранок зі склянки води. А ще з чашки чаю! Це ритуал, який сповільнює час і дає мені увійти в день красиво", – поділилась артистка.



Jerry Heil / Фото "Нового каналу"

Tayanna ввечері прописує вдячність

Tayanna розповіла про свої ритуали. Зранку вона випиває склянку води, а потім проводить дихальну практику. Деколи вона займається йогою або бігом, а також практикує фрірайтинг – це письмова техніка.

Ввечері я прописую вдячність. Моя основна косметична процедура – це вмивання холодною водою після того, як прокидаюся.



Tayanna / Фото "Нового каналу"

Skylerr робить масаж обличчя перед виступами

Співачка розповіла про одне важливе правило – вмивати макіяж перед сном.

"І, звісно ж, щоденний догляд за обличчям. Щодо цього обов'язково раджуся з косметологом! Використовую всілякі кислоти, масочки, креми – все, що пропише фахівець. Ще маю особливий спосіб у догляді за собою перед виступами. Я обов’язково роблю масаж обличчя! Це потрібно, щоб не було набряків".



Skylerr / Фото "Нового каналу"