Ярко и романтично: 4 варианта макияжа для весенних прогулок

Весной хочется свежести и романтичности во всем. Поэтому следует подчеркнуть черты лица с помощью косметики. Хорошие идеи макияжа – смотрите дальше.

Макияж – необходимый элемент для создания общего образа весной. Однако важно удачно подобрать косметику, чтобы подчеркнуть индивидуальную красоту: выделить преимущества и скрыть недостатки, пишет 24 Канал.

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4 идеи весеннего макияжа, чтобы выглядеть непревзойденно

Рассмотрим 4 лучших идей для макияжа, которые могут подчеркнуть разные типы внешности.

Романтический взгляд

Стрелы – это вечная классика, подходящая к каждому образу. Они изысканный и одновременно простой вид макияжа. Стрелы подчеркивают любой взгляд и придают ему элегантность.

К черным стрелам хорошо подходит красная помада на губах. Тогда вы создадите великолепный образ в стиле ретро и будете выглядеть голливудской актрисой.



Романтический макияж, который можно сделать весной / Фото Pinterest

Яркие акценты

Этой весной стоит попробовать что-нибудь экстравагантное и неординарное. Популярным трендом является макияж, выполняемый в ярких оттенках. А именно: желтый, голубой, фиолетовый, коралловый, синий, розовый и зеленый.

Такой макияж наносится с помощью теней или цветной подводки. Кроме того, можно добавить яркий акцент и на губах с помощью нежно-розовой помады или блеска для губ.



Яркий макияж для выразительного взгляда / Фото Pinterest

Естественное изящество

Популярным в этом году остается естественный макияж. Весной этот тренд особенно актуален, ведь это нежный и простой вариант.

Для природного макияжа нужно выровнять тон лица тональным кремом или пудрой. Кроме того, следует накрасить ресницы тушью и подчеркнуть брови карандашом. Также можно нанести легкие матовые тени. Губы можно накрасить матовой помадой или прозрачным блеском.



Природный макияж на каждый день / Фото Pinterest

Ягодные губы и румяна

Весной особое внимание необходимо обратить на макияж губ. Поскольку их нужно подчеркивать разными оттенками, такими как: малиновый, винный, коралловый, сливовый.

Кроме того, актуальность приобретает легкий румянец на щеках. Такой макияж добавляет страсти и женственности в общем виде.



Весной стоит подчеркнуть губы яркой помадой / Фото Pinterest