Эстетика Old money разрывает тикток: как сделать такой макияж и выглядеть дорого

Стиль и эстетика Old money стали мегапопулярными в социальных сетях. Она касается не только моды и наряда, но и бьюти-образов, в частности, макияжа.

Тенденция Old money – актуальна практически всегда. Это эстетика дорогого, но сдержанного, изысканного, но лаконичного стиля. 24 Канал собрал советы, как сделать макияж в этом стиле.

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Old money в макияже: как повторить

Основная деталь дорогого и изысканного макияжа – здоровая и безупречная кожа с естественным сиянием. Чтобы добиться такого эффекта, используйте много увлажнения и подготовьте лицо к следующему этапу.

Из тональных средств лучше подойдут тинты или средства с легкой текстурой, которые будут иметь естественный вид. Также тональное средство можно смешать с увлажняющим кремом или сывороткой. Растушевывайте их влажным спонжем или кистью. Если кожа не имеет заметных недостатков, от тонального крема можно отказаться.

Следующий этап – консиллер, который поможет закрасить прыщики или синяки под глазами. Воспользуйтесь небольшим количеством бронзера или средства для контурирования – это даст эффект легкой тени на скулах. Румяна природного оттенка и мягкий нежный хайлайтер на щеках и кончике носа станут дополнением к макияжу.

Чтобы губы выглядели естественным и одновременно дорогим, воспользуйтесь карандашом более темного оттенка, помадой и блеском для губ. Что касается глаз – небольшая черная стрелка станет хорошим решением. Укладка бровей – тоже важный этап, который не стоит пропускать.

Примеры макияжа Old money в видео