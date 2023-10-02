Его обожают звезды: pumpkin-spice makeup покоряет тренды макияжа на октябрь

Мы уже официально в периоде осени, где эстетика диктует нам опавшие листья и теплую тыквенную латую с пряностями. Тренд макияжа на октябрь этого года напрямую связан с этим напитком.

Профессиональные визажисты утверждают, что этой осенью все рассказывает о теплых и привлекательных образах, напоминающих лат с тыквой и пряностями – pumpkin-spice makeup. Это последние тенденции красоты, которые будут очень актуальны в октябре.

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Новый тренд макияжа pumpkin-spice makeup

Если трудно представить все эти метафоры о макияже и лате, то представьте удобный осенний макияж в темных красках. Именно цвет будет отличать его от летних макияжей в стиле клубники или лимона. Тыква с пряностями – это коричневые, бронзовые и натуральные земляные оттенки.

Коричневые оттенки дополняют широкий спектр оттенков кожи и предлагают простой способ подчеркнуть ваш ежедневный макияж. Монохромный вид также универсально привлекателен и придает завершающий штрих всему вашему ансамблю.

– говорит визажист Мэтт Вульф.



Тренд на октябрь / Фото с инстаграма Патрик Та

Такой монохромный бронзовый образ уже опробовали Ванесса Хадженс, Флоренс Пью, Джиджи Хадид.



Тренд на октябрь / Фото с инстаграма Патрик Та

Тыквенный макияж легко сделать самому. Можно хитрить и использовать бронзер как тени для век. Это придаст глазам тепло и глубину. Чтобы добавить сияние, нанесите хайлайтер на глаза и щеки. Дополните образ коричневым карандашом для губ в сочетании с прозрачным блеском.



Тренд на октябрь / Фото с инстаграма Патрик Та