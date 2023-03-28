Шоколадные оттенки и бессмертная классика: 10 вариантов макияжа весной 2023 года от звезд
Источник:Elle
Вариант стильного и удачного макияжа можно позаимствовать у знаменитостей. Если вы ищете хороший вариант макияжа на весну 2023 – вдохновитесь в подборке.
Этой весной знаменитости выбирают разные варианты макияжа. Кто останавливается на неизменной классике, кто добавляет свою изюминку и оригинальные акценты. Смотрите ниже фото звезд, чей макияж легко можно повторить.
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Весенние варианты макияжа от звезд
Эльза Госк сделала акцент на губах, соединив бордовый и красный цвет в омбре. Этот мейкап удачно дополнила небольшая черная стрелка.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Карли Клосс решила сосредоточиться на легком и неприглядном макияже. Ровный тон, чуть-чуть скульптора и румян, чудесные губы – и у вас завершенный образ.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Певица Сабрина Карпентер нанесла румяна на щечки и подчеркнула веснушки. Еще одной деталью ее образа является белый карандаш на нижнем веке, подчеркивающий глаза.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Розовые румяна в стиле Барби – новый неожиданный тренд 2023 года. Их можно дополнить макияжем глаз в стиле siren eyes – длинная и слегка растушеваная стрелка.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Сальма Гаек продемонстрировала безупречный вариант макияжа в любое событие. Главным акцентом являются красные губы.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Лили Джеймс – ценительница шоколадных оттенков в макияже, подчеркивающая цвет ее глаз и волос. Шоколадными могут быть как тени на веках, так и губы.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Идеальный классический нюд от Джиджи Хадид – еще один вариант макияжа на весну.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Дикси Дамелио показывает, как можно носить макияж, если вы хотите больше блеска и ярких акцентов. Лавандово-розовый оттенок будет великолепной изюминкой мейкапа.
Весенний макияж 2023 / Фото из инстаграма
Интересной деталью обычного нюдового макияжа может стать блеск на губах. Перед его нанесением можно приподнять их карандашом.