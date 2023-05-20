Легко и стильно: какой макияж сделать на последний звонок 2023 – идеи в фото

Макияж на последний звонок – отнюдь не обязательная, но одна из важных процедур для девушек. В этот день каждой хочется выглядеть прекрасно и слегка подчеркнуть черты лица.

Уже совсем скоро учащиеся 9 и 11 классов простятся со школой на последнем звонке. Выпускники и выпускницы уже подбирают образы: наряды, маникюр и макияж. 24 Канал даст советы, как сделать макияж на последний звонок в 2023 году.

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Макияж на последний звонок

Большое количество косметики банально не нужно подростковому лицу, поэтому на последний звонок лучше всего подойдет легкий макияж. Следует начать с солнцезащитного крема, потому что, скорее всего, придется долго стоять под солнцем.

Следующим шагом – выровнять тон кожи. С этим справится ВВ-крем или тональное основание с легкой текстурой. Если потребности наносить столько косметики нет, можно воспользоваться только консилером и нанести его на зону под глазами, кончик носа и лоб. Растушевывать средства проще всего влажным спонжем.

Подчеркните черты лица небольшим количеством румян на щечках и бронзером на скулах, что придаст эффект загару и создаст естественную тень. Не забывайте о блеске – хайлайтер следует нанести в угол глаза, под бровью и чуть выше скулы. В день последнего звонка может быть солнечно и тепло – поэтому следует воспользоваться пудрой, чтобы макияж остался на месте. Последние штрихи – стойкая тушь и помада или блеск для губ.

Ниже просмотрите идеи макияжа, которые можно легко повторить дома. А если вы выбрали обратиться к визажисту – фотографии могут стать вдохновением вашего образа на последний звонок.



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста



Макияж на последний звонок 2023 / Фото из пинтереста