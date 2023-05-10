Знакомство с кем-то особенным: 3 знака зодиака ждет судьбоносная встреча в мае

Май будет щедрым на встрече с особыми людьми. Для трех знаков зодиака эти встречи могут стать судьбоносными.

Этот весенний месяц будет один особый день для Овнов, Львов и Близнецов. Астрологи предсказывают им встречу, которая станет судьбоносной, пишет 24 Канал.

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Овен

В этом месяце Овнов ожидает встреча с незнакомыми людьми. В процессе вы обратите внимание на одного человека из компании – и это действительно может вылиться в первую любовь. Но позвольте процессу развиваться медленно и постепенно.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы неожиданно встретят в мае человека из далекого прошлого. В этом случае есть два варианта развития: либо вы возобновите общение, либо же эта встреча возобновит старые травмы. Если с вами случится последний, лучше не пытаться продолжать контакт с этой персоной.

Гороскоп для Львов

Близнецы

Обычно Близнецы на прогулках или на дороге домой не обращают внимание на окружающих людей. Но в этом месяце астрологи советуют отвергнуть это предупреждение и попытаться познакомиться на улице или найти общий язык с человеком, с которым столкнетесь в дверях. Она может стать для вас близкой.

Гороскоп для Близнецов