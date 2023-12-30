2024 год начнется с магнитной бури: прогноз солнечных вспышек и штормов на январь

Новый год начнется с магнитной бури. Так, уже в первый день 2024 сила геомагнитных штормов достигнет 4 баллов – средний уровень.

По прогнозу, более сильных магнитных бурь в январе не будет. Когда ждать солнечных штормов в первый месяц нового года, информирует 24 Канал.

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Магнитные бури в январе 2024

1 января наблюдения показывают средний уровень активности с К-индексом 4. Впрочем, уже на следующий день ожидается падение к К-индексу 3.

С 3 по 7 января не ожидается значительных возмущений. Так, К-индекс 2.

Прогноз магнитных бурь на январь / Скриншот 24 Канала

В течение следующих трех дней – с 8 по 10 января уровень солнечной активности снова повысится до 3 баллов. Дальше снова упадет. По прогнозу, К-индекс 2 будет уже вплоть до 22 января

23 – 24 и 26 января снова ожидаются геомагнитные штормы опасного уровня – К-индекс 4. Заметим, что график может изменяться в зависимости от поведения Солнца.

Солнечные вспышки (солнечная буря, геомагнитные бури) – внутренние реакции Солнца. В частности, выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю, соприкасаясь с его магнитосферой, провоцирует геомагнитную активность.