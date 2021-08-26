Во Львове стартовал LvivMozArt – фестиваль классической музыки: программа мероприятия

Одно из самых ожидаемых событий года, которое в прошлом году было отменено из-за пандемии коронавируса, уже стартовало! LvivMozArt начался 26 августа и продлится до четырех дней. Что интересного будет происходить на музыкальном событии во Львове – читайте далее.

Пятый Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt в этом году посвятили празднованию 230-го юбилея с рождения Франца Ксавера Моцарта. Жизнь выдающегося композитора, пианиста и дирижера в свое время была тесно связана со Львовом. Что касается темы фестиваля – это будут рефлексии классики в современности, где гости фестиваля смогут ощущать синтез искусств, а также сочетание академической музыки и инновационных технологий.

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Большим сюрпризом для посетителей LvivMozArt станет выступление Оксаны Линей – артдиректора и соосновательницы события, которая в 2021 году победила на Байротському фестиваля в Германии как дирижер.

Оксана Линей – соучредитель LvivMozArt / Фото из инстаграма диригента

Музыкальное событие объединит 8 особых локаций во Львове. Основной концертной площадкой этого года станет бывшее трамвайное депо Lem Station, а новой локацией – Музей Митрополита Андрея Шептицкого, где состоится ряд дополнительных событий. Если по определенным причинам гости не смогут побывать на фестивале физически, присоединиться к "музыке" можно будет благодаря каналу MEGOGO LIVE, где будут транслироваться события, а также благодаря специальному экрану, установленному возле Львовской национальной оперы.

Программа LvivMozArt 2021

26 августа

Во Львовской опере состоится праздничный концерт-открытие, на котором прозвучит премьера первой кантаты Франца Ксавера Вольфганга Моцарта и самые известные арии из произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Бортнянского.

27 августа

Исполняют:Юлия Мария Дан (сопрано, Румыния-Германия), Константин Дерри (контртенор), Михаил Малафий (тенор), Владимир Шинкаренко (бас), Марианна Цветинская (сопрано). Оркестр Львовской национальной оперы.Оксана Линей.

Во второй день фестиваля зрителей порадует концертная программа под названием "За пределы". Там будет возможность услышать мировую премьеру "космической симфонии" первой украинской женщины-композитора Стефании Туркевич с мультимедийным сопровождением, а также с использованием иллюстраций Сони Делоне.

28 августа

Исполняют:Яков Павленко, скрипка (Германия). YsOU/Молодежный симфонический оркестр Украины.Виталий Алексейонок.

Не менее интересное и увлекательное событие "Ковчег Украина: музыка" состоится во второй день фестиваля, который презентует 10 веков украинской музыки. В ней можно будет услышать шедевры фольклора, украинского барокко, симфонической классики и современной музыки от звездных исполнителей.

Другие мероприятия в рамках LvivMozArt 2021

Предпрезентация издания "Моцарт-сын. Жизнь Франца Ксавера в путевом дневнике и письмах" в упорядочении Оксаны Линей;



Выставка "Моцарт и Львов: история и современность", где будут представлены уникальные архивные находки, литографии и нотные издания времен Моцарта, в том числе те, которыми он пользовался сам, а также произведения современного искусства, посвященные ему и музыке;



Презентация аллегорической скульптуры Францу Ксаверу Моцарту венского скульптора Себастьяна Швайкерта;



Презентация AR-приложения Discover Mozart in Lviv, которое позволит ознакомиться и интерактивно взаимодействовать с локациями, связанными с пребыванием Моцарта-младшего во Львове;



Проект Digital Conductor, что позволит попробовать себя в роли дирижера, выбрать произведение и продирижировать виртуальным оркестром;



Международная онлайн-конференция "Объединенные Моцартом" с участием украинских музыкальных ученых, членов общества European Mozart Ways и представителей Stiftung Mozarteum Salzburg;



Программа MozArt Kids, которая охватит 6 детских мероприятий, среди которых квесты, музыкальные занятия и детские концерты.

Исполняют:Dakha Brakha," Хорея Казацкая", KURBASY;Оксана Никитюк, Ульяна горбачевская, Доминика Чекун и другие, Молодежный симфонический оркестр Украины/YsOU, хор "Дударик", камерный девичий хор КССМШ имени Лысенко.проекта – Оксана Линев.