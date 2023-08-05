Для них безопасность на дороге – главное: лучшие водители по знаку зодиака

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых являются лучшими водителями. Они практически не нарушают правила дорожного движения и редко приводят к аварийной ситуации.

Среди лучших водителей Водолей, Рыбы, Дева и Скорпиона. Когда за рулем эти знаки, можете чувствовать себя в безопасности, передает 24 Канал.

Кстати говоря Им не стоит садиться за руль: самые плохие водители по знаку зодиака

Водолей

Представители этого знака зодиака – ответственные водители. Они не отвлекаются от дороги и нечасто могут что-то удивить, ведь переживают, чтобы не повлиять на ДТП.

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Рыбы

Родившиеся под этим созвездием аккуратно водят авто. Кроме того, стараются всегда соблюдать правила дорожного движения.

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Дева

Это очень ответственный знак. Девы вовремя проходят техосмотр и соблюдают ПДД. Редко, когда они могут превысить скорость.

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Скорпион

Представители этого знака обожают водить автомобиль. На дороге они аккуратны водители, стараются не разговаривать ни по телефону, ни с пассажирами, чтобы не отвлекаться.

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