Одно из самых авторитетных американских изданий New York Times назвало самых выдающихся актеров XXI века. Кинокритики объявили 25 лучших артистов.

Кинокритики известного американского издания New York Times сообщили, что мы живем в золотой век актерского мастерства. Авторы списка величайших актеров ХХ века отмечают, что несмотря на то, что они пытались быть как можно объективными, все же, этот перечень может показаться многим несправедливым и субъективным.

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В список лучших попали как обладатели Оскара и Золотого Глобуса, яркие голливудские звезды, так и герои экстравагантных и артхаусных лент. Издание сообщило и лучшие фильмы с участием актеров, на которые следует обратить внимание.

25 величайших актеров ХХ века

25. Гаэль Гарсиа Берналь

"С *** любовь" (2000), "И твою маму тоже" (2001), "Че Гевара: Дневники мотоциклиста" (2004), "Дурное воспитание" (2004), "Нет" (2013)



Гаэль Гарсиа Берналь / Фото из открытых источников

24. Сониа Брага

"Водолей" (2016)

23. Магершала Али

"Лунный свет" (2016), "Зеленая книга" (2018)

22. Мелисса Маккарти

"Тэмми" (2014), "Шпион" (2015), "Сможете ли вы меня простить?" (2018)

21. Катрин Денев

"Персеполис" (2007)

20. Роб Морган

"Просто помиловать" (2019), "Последний черный в Сан-Франциско" (2019)



Роб Морган / editorial.rottentomatoes.com

19. Уэс Стьюди

"Новый Свет" (2005), "Аватар" (2009), "Быть Флинном" (2012), "Враги" (2017)

18. Уиллем Дефо

"Тень вампира" (2000), "Проект Флорида" (2017), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018)

17. Элфри Вудард

"12 лет рабства" (2013), "Милосердие" (2019)

16. Ким Мин-хи

"Прямо сейчас, а не потом" (2013), "Служанка" (2016)

15. Майкл Б. Джордан

"Станция Фрутвейл" (2013), "Крид" (2015), "Черная пантера" (2018)

Майкл Б. Джордан / Фото из открытых источников

14. Оскар Айзек

"Внутри Льюина Дэвиса" (2013), "жестокий год" (2014), "Из машины" (2015)

13. Тильда Суинтон

"Джулия "(2008), Я – это любовь" (2009), "Большой всплеск" (2015), "Окча" (2017), "Суспирия" (2018)

12. Хоакин Феникс

"Ярды" (2000), "Хозяева ночи" (2007), "Любовники" (2008), "Роковая страсть" (2013)

11. Джулианна Мур

"Часы" (2002), "Вдали от рая" (2002), "Все еще Элис" (2014), "Глория Белл" (2018)

10. Сирша Ронан

"Милые кости" (2009), "Бруклин" (2015), "Леди Берд" (2017), "Маленькие женщины" (2019)



Сирша Ронан в "Маленьких женщинах" / Фото из открытых источников

9. Виола Дэвис

"Прислуга" (2011), "Заборы" (2016), "Черное дно Ма Рейни" (2020)

8. Чжао Тао

"Мир" (2004), "Сити 24" (2008), "Натюрморт" (2006), "Пепел белый" (2018)

7. Тони Сервилло

"Удивительный" (2008), "Большая красота" (2013), "Лоро" (2018)

6. Сон Кан Хо

"Воспоминания об убийстве" (2003), "Сквозь снег" (2013), "Паразиты" (2019)

5. Николь Кидман

"Мулен Руж!" (2000), "Часы" (2002), "Догвилль" (2004), "Рождение" (2004), "Газетчик" (2012), "Время возмездия" (2019)

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4. Киану Ривз

"Любовь по правилам и без" (2003), "Джон Уик" (2014), "Плохая партия" (2017), "Как женить холостяка" (2018)

3. Дэниил Дэй-Льюис

"Банды Нью-Йорка" (2002), "Нефть" (2007), "Девять" (2009), "Линкольн" (2012), "Призрачная нить" (2017)

2. Изабель Юппер

"Пианистка" (2001), "Комедия власти" (2006), "Она" (2016), "Белый материал" (2009)

1. Дензел Вашингтон

"Гнев" (2004), "Неуправляемый" (2010), "Опасные пассажиры поезда 123" (2009), "Книга Илая" (2010), "Экипаж" (2012), "Праведник" (2014), "Заборы" (2016)



Дензел Вашингтон / Bet.com