Для достижения наилучшего вида своей кожи требуется индивидуальный уход и специальные средства. Но есть те вещи, которые стандартны и подходят всем.

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Дерматологи утверждают, что только 3 средства по уходу за лицом станут базой для вашей вечерней и утренней рутины: это нежное средство для умывания, сыворотка с витамином С и крем SPF. Они минимизируют последствия старения и являются антивозрастными продуктами.

Нежное средство для умывания

Очистка – основа правильного ухода за кожей. Желательно умывать лицо хотя бы один раз в день, а также делать это после макияжа. Ваше средство для очистки может быть в любой форме, но должно иметь мягкую форму. Если кожа подвержена жирности, можно выбирать продукты с салициловой кислотой.



Антивозрастные средства по уходу / Иллюстративное фото Pixabay

Сыворотка с антиоксидантами и витамином С

Антиоксиданты, феруловая кислота и витамин С – рецепт против старения. Кислота оказывает коже упругость и имеет противовоспалительный эффект, а витамин С работает против пигментации и поддерживает синтез коллагена. Если ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении, выбирайте витамин Е.

Крем SPF

Хороший крем SPF защищает от солнца и его вредных ультрафиолетовых лучей, которые влияют на нашу кожу даже зимой. Поэтому это средство – одно из лучших в борьбе против старения кожи. Число SPF должно быть выше 30. Если ваша кожа сухая и вы чувствуете, что один солнцезащитный крем увлажняет ее недостаточно, используйте любимый увлажняющий крем – наносите его после сыворотки, но до SPF.