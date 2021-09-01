Лучшие концерты и фестивали осени: Монатик, Джамала, Comic Con Ukraine 2021
Источник:24 канал
Зажигательный Монатик, проникновенная Джамала, фантастический Comic Con Ukraine 2021, трогательный "Фиолет" и другие музыканты добавят ярких красок в осенние вечера. Какой будет музыкальная осень 2021 – узнавайте дальше.
Осень – не повод зарываться в плед в четырех стенах родного дома. Лучше доставайте календари и планируйте развлечения на следующие даты – будет не просто весело и тепло, а горячо и страстно. Предлагаем насладиться 9 самыми яркими событиями осени в Киеве.
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Лучшие концерты и фестивали осени
МонатикКогда: 3 сентября, 20:00
Где: Bakkara River Party (Венецианский остров, 1)
Стоимость: 990 – 5990 гривен
Уникальный мультиартист и титулованный поп-исполнитель, билеты на концерты которого разлетаются, как горячие пирожки. На прощание с сезоном Монатик даст по-настоящему летний концерт прямо посреди Днепра.
Концерт Монатика в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Comic Con Ukraine 2021Когда: 4-5 сентября
Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Магнитогорская, 1А)
Стоимость: 350 – 2000 гривен
Осень в Киеве начинается ярко, феерично и в прямом смысле слова фантастически. Фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021 перенесет каждого в фантастические миры комиксов, аниме, косплея, игр и фэнтези-фильмов. Отвечают за создание такого невероятного пространства не только звездные гости – Марк Дакаскос, Наталия Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Ричард Морган и другие, но и вы. Готовьте сногсшибательные косплей-костюмы на любимых персонажей, чтобы полностью погрузиться в мир фестиваля.
Comic Con Ukraine 2021 в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
"Фиолет"Когда: 5 сентября, 20:00
Где: Docker-G pub (ул. Игоревская, 13/5)
Стоимость: 250 – 1000 гривен
Эти ребята трактуют альтернативный поп-рок по-своему. Их концерты всегда цепляют сердце, а камерный акустический вечер с Фиолет и подавно настроит на редкий лирический лад.
Концерт группы "Фиолет" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
SOLOMUNКогда: 11 сентября, 18:00
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)
Стоимость: от 2100 гривен
Попасть на лайв этого диджея мечтает каждый поклонник техно и хауса. SOLOMUN – один из самых желанных гостей на клубных вечеринках от Тулума до Ибицы, один из величайших создателей танцевальной музыки в мире и уже длительное время актуальных диджеев. Osocor Residence – едва ли не единственная танцевальная площадка Киева, которая может создать ему соответствующую атмосферу.
SOLOMUN в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Тарас Чубай & группа "Плач Єремії"Когда: 12 октября, 21:00
Где: Pepper's Club (ул. Московская, 8)
Стоимость: от 350 гривен
Pepper's Club – "свежий" музыкальный паб в Киеве, где звучит качественный украинский рок. Легендарные и культовые "Плач Єремії" во главе с неизменным лидером сыграют в оригинале свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", которая давным-давно стала народной, и многие другие песни.
Тарас Чубай & группа "Плач Єремії" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Asaf AvidanКогда: 15 октября
Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16а)
Стоимость: от 890 гривен
Его новый, седьмой в дискографии, альбом Anagnorisis критики считают альбомом хаоса и неразберихи. Сам же Asaf Avidan рассказывает, что Anagnorisis для него очень особенный, ибо написан в состоянии абсолютной гармонии. Вам удастся насладиться уникальным голосом одного из самых известных в мире израильских артистов.
Asaf Avidan у Києві / Фото пресс-службы мероприятия
ДжамалаКогда: 21 октября, 19:00
Где: Международный центр культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)
Стоимость: 300 – 1050 гривен
Джамала презентует осенью сразу 2 новых альбома – "5:45" и "МЫ". Обещает, что на большом сольном концерте поклонники услышат и знаковые песни прошлых лет.
Концерт Джамалы в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Creedence Clearwater RevivedКогда: 10 ноября, 19:00
Где: Международный центр культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)
Билеты: 450 – 2000 гривен
Легендарные американцы, которые покоряли сам Вудсток. Почти через 20 лет перерыва они снова с успехом гастролируют по миру.
Creedence Clearwater Revived в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
The Dead DaisiesКогда: 16 ноября
Где: Bel Etage Music Hall (ул. Шота Руставели, 16а)
Стоимость: от 890 гривен
Настоящие гиганты мирового рока и самые известные музыканты в его "тяжелых проявлениях" едут в Киев! И везут живую презентацию своего сенсационного альбома Holy Ground. Рок-н-ролл – жив!
The Dead Daisies в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия