Лучшие концерты и фестивали осени: Монатик, Джамала, Comic Con Ukraine 2021



Концерт Монатика в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Осень в Киеве начинается ярко, феерично и в прямом смысле слова фантастически. Фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021 перенесет каждого в фантастические миры комиксов, аниме, косплея, игр и фэнтези-фильмов. Отвечают за создание такого невероятного пространства не только звездные гости – Марк Дакаскос, Наталия Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Ричард Морган и другие, но и вы. Готовьте сногсшибательные косплей-костюмы на любимых персонажей, чтобы полностью погрузиться в мир фестиваля.



Comic Con Ukraine 2021 в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

"Фиолет"

: 5 сентября, 20:00: Docker-G pub (ул. Игоревская, 13/5): 250 – 1000 гривен

Эти ребята трактуют альтернативный поп-рок по-своему. Их концерты всегда цепляют сердце, а камерный акустический вечер с Фиолет и подавно настроит на редкий лирический лад.



Концерт группы "Фиолет" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

SOLOMUN

: 11 сентября, 18:00: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2): от 2100 гривен

Попасть на лайв этого диджея мечтает каждый поклонник техно и хауса. SOLOMUN – один из самых желанных гостей на клубных вечеринках от Тулума до Ибицы, один из величайших создателей танцевальной музыки в мире и уже длительное время актуальных диджеев. Osocor Residence – едва ли не единственная танцевальная площадка Киева, которая может создать ему соответствующую атмосферу.



SOLOMUN в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Тарас Чубай & группа "Плач Єремії"

: 12 октября, 21:00: Pepper's Club (ул. Московская, 8): от 350 гривен

Pepper's Club – "свежий" музыкальный паб в Киеве, где звучит качественный украинский рок. Легендарные и культовые "Плач Єремії" во главе с неизменным лидером сыграют в оригинале свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", которая давным-давно стала народной, и многие другие песни.