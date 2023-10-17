Названо лучшее имя для мальчика в 2024 году

Родители могут задумываться о выборе имени для детей задолго до их рождения. Среди столь большого выбора трудно не запутаться.

Специалисты утверждают, что традиционные имена все еще популярны, но так же много и непривычных. По их мнению, на употребление имен влияют знаменитости и телевизионные программы. Однако в 2024 году мы все больше будем наблюдать тенденцию возвращения к старым именам.

Очень красивы 7 традиционных имен для мальчиков, которые понравятся каждому

Какое имя для мальчиков будет самым популярным?

Эксперты говорят, что имена, которые всегда считались чисто женскими, теперь могут использоваться и для мальчиков Например, певица Рианна и рэпер Asap Rocky назвали своего сына Риот Роуз, а телеведущая Крис Тейген и исполнитель Джон Ледженд дали имя сыну – Рен.

Предполагается, что в 2024 году снова станут безумно популярны традиционные имена для детей. В частности, по мнению специалистов, именем номер один в 2024 году станет Артур. Они подсчитали, что за 2021 год имябольше 3000 раз.

Это имя кельтского происхождения со значением "медведь". Считается, что Артур всегда рассматривали как один из вариантов имен для молодых британских принцев, избранное как второе имя для принца Луи.

Отмечается, что именами-унисекс в 2024 году, то есть, как для мальчиков, так и для девочек будут следующие варианты:

Агнесса;

Бетти;

Седрик;

Долорес;

Дункан;

Флоренция;

Джорджина;

Марджори;

Рей;

Стенли;

Сильвия.

Кстати, на широкое распространение таких имен, как Артур и Финн, повлиял сериал "Острые козырьки". Это британская киноработа о создании преступной империи после Первой мировой войны.

Если вам по душе традиционные имена, то на днях мы собрали очень красивую подборку.