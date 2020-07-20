Нередко можно стать очевидцем спора: "Что лучше: кино или книга?". Откроем вам секрет: существует волшебное сочетание обоих видов искусства – экранизация, которая становится такой же захватывающей, как книга. Такие ленты позволяют читателям и зрителям вновь насладиться литературными произведениями, а еще стимулировать тех, кто сначала посмотрел фильм, после прочитать оригинал.

24 канал подобрал для вас экранизации всех времен, которые вам точно захочется еще не раз посмотреть. А если вы прочитаете оригинальную книгу и сравните с фильмом, то у вас не возникнет вопросов, что из них лучше.

Интересно! Лучшие украинские экранизации книг, за которые не стыдно

"Вторая жизнь Уве" (A Man Called Ove)

Год выхода: 2015

На основе: "Мужчина по имени Уве", Фредерик Бакман

Режиссер: Ханнес Холм

Главные актеры: Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Филипп Берг, Айда Энгволл, Тобиас Альмборг

Более пяти миллионов человек прочитали "Мужчина по имени Уве", а еще бесчисленное количество ценителей посмотрели фильм. Что же такого в задумке шведского писателя Фредерика Бакман? А дело в том, что Уве – это старый ворчливый циник, человек несгибаемых принципов, строгих привычек и взрывного характера. Он смотрит на людей так, будто они только и делают, что пытаются испортить ему жизнь. Окружающие называют его "горьким соседом из ада". Однако эта неприветливая внешность скрывает истинную грусть и нерассказанных истории. В одно ноябрьское утро у Уве появляются новые соседи – живая и разговорчивая семейка, которая изменит его жизнь навсегда.

Вторая жизнь Уве: смотрите трейлер фильма онлайн

"Дневник памяти" (The Notebook)

Год выхода: 2004

На основе: "Дневник памяти", Николас Спаркс

Режиссер: Ник Кассаветис

Главные актеры: Рэйчел МакАдамс, Райан Гослинг, Джеймс Гарнер, Джина Роулэндс

Роману понадобилась лишь неделя продаж, чтобы стать бестселлером. С таким же успехом в прокат вышел фильм о трогательной истории любви, где пожилой мужчина читал истории из старого дневника женщине в доме престарелых. Страницы записной книжки повествуют об отношениях юноши и девушки из разных социальных слоев. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разлучили сначала родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с бизнесменом, а Ной жил наедине в собственноручно отреставрированном здании. Кажется, что их жизненные тропы уже никогда не пересекутся ... Но теплые воспоминания друг о друге и сильное чувство любви до сих пор связывают прежде счастливую пару, которая поймет это при встрече.

Дневник памяти: смотрите трейлер фильма онлайн

Куда ты пропала, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette)

Год выхода: 2019

На основе: "Куда ты пропала, Бернадетт?", Мария Сэмпл

Режиссер: Ричард Линклейтер

Главные актеры: Кейт Бланшетт, Билли Крудап, Эмма Нельсон, Кристен Уиг, Джуди Грир

Право выбирать свой путь в жизни – пожалуй, лучшее, чего может достичь человек. Определенные жизненные обстоятельства разрушают творческую личность, однако правильный самоанализ, поддержка близких помогает идти дальше. Именно такая история лежит в основе этой ленты. Бернадетт Фокс должна была стать одним из лучших архитекторов Америки. Годы шли, и приоритеты женщины изменились – больше своего внимания она уделяет семье. У нее есть все, что нужно для комфортной жизни, но женщину все равно нельзя назвать счастливой, потому что она не может найти себя. С этой целью Бернадетт убегает из дома, чтобы отправиться на проект в Антарктиду. Она знает, что готовилась к этому приключению всю жизнь, чтобы перезапустить его в нужный момент.

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"Гордость и предубеждение" (Pride And Prejudice)

Год выхода: 2005

На основе: "Гордость и предубеждение" Джейн Остин

Режиссер: Джо Райт

Главные актеры: Кира Найтли, Мэттью Макфэдьен, Бренда Блетин, Дональд Сазерленд

Эту книгу называют "прадедушкой" всех женских романов, когда-либо написанных. Что же в ней такого особенного? Экранизация как и книга показывает, что влюбленные сердца со временем легко преодолевают социальные барьеры, но не всегда могут обойти стены собственной гордыни, обычных недоразумений, а иногда и предубеждения. История погружает в 18 век, где семья Беннет, которая растит пятерых дочерей, понимает, что девушки повзрослели, и им пора выходить замуж. Одна из сестер – Элизабет, знакомится со статным и высокомерным мистером Дарси. На первый взгляд это должно быть просто дружеское общение, но вместо этого между ними происходит серьезное противостояние, которое приведет или к любви, или к ненависти.

Гордость и предубеждение: смотреть трейлер фильма онлайн

"1+1 / Неприкасаемые" (1+1 / Intouchables)

Год выхода: 2011

На основе: "Ты изменил мою жизнь", Абдель Селлу

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Главные актеры: Омар Си, Франсуа Клюзе

В современном мире трудно найти настоящего искреннего друга. Реальная история, которая легла в основу экранизации, именно о дружбе между людьми разного социального статуса, которая свалилась главным героям, как снег на голову. Дрисс – здоровенный парень, который всю жизнь нарушал закон. Филипп – богач с изящным вкусом, прекрасно разбирается в искусстве, но парализован и одинок. У него есть все, кроме друга. Неожиданно для самого себя Дрисс устраивается на работу – ухаживать за беспомощным Филиппом. Вряд ли их пути пересеклись, если бы не шанс, что получил каждый из них. Иногда трудно начать все с нуля, но не тогда, когда рядом есть тот, кто может и хочет изменить твою жизнь ...

1+1 / Неприкасаемые: смотреть трейлер фильма онлайн

"До встречи с тобой" (Me Before You)

Год выхода: 2016

На основе: "До встречи с тобой", Джоджо Мойес

Режиссер: Теа Шэррок

Главные актеры: Сэм Клафлин, Эмилия Кларк, Ванесса Кирби, Эйлин Данвуди

На первый взгляд, что книга, фильм рассказывают только об одном – непростая любви. Но если окунуться глубже, то при всей мелодраматичности, именно любовь не является главной идеей фильма, ведь лента несет куда большую философскую идею. Это история о девушке Луизе Кларк, которая теряет работу в кафе и неожиданно устраивается сиделкой по уходу за успешным молодым бизнесменом Уиллом, который недавно попал в автокатастрофу и до конца своих дней прикован к инвалидной коляске. Уилл Трейнор не может принять свою новую жизнь и находится в глубокой депрессии, помочь выбраться из которой и изменить его жизнь пытается Лу ...

До встречи с тобой: смотреть трейлер фильма онлайн

"Есть, молиться, любить" (Eat Pray Love)

Год выхода: 2010

На основе: "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт

Режиссер: Райан Мерфи

Главные актеры: Джулия Робертс, Билли Крудап, Джеймс Франко, Хавьер Бардем, Виола Дэвис

Знаменитая книга для женщин, которые ищут собственное "Я", превратилась в не менее популярный фильм. У Лиз Гилберт было все, о чем мечтает современная женщина – человек, дом, успешная карьера – но она понимает, что запуталась. Чтобы узнать, чего она хочет от жизни, Лиз разводится с мужем и, рискуя всем, начинает путешествовать по миру. Во время путешествий он получает невероятное удовольствие от еды, находясь в Италии, силы от молитв в Индии, и, наконец, любовь на Бали ... Но удастся ли Лиз найти ответы на главные жизненные вопросы?

Есть, молиться, любить: смотреть трейлер фильма онлайн

"Воровка книг" (The Book Thief)

Год выхода: 2013

На основе: "Книжный вор", Маркус Зусак

Режиссер: Брайан Персивал

Главные актеры: Софи Нелисс, Джеффри Раш, Эмили Уотсон

В некоторые периоды жизни нам трудно разобраться в себе, в том, что нас окружает. Каждый имеет свой ключ для разгадки. Ключом для главной героини – Лизель, становятся книги. События фильма разворачиваются в нацистской Германии перед началом Второй мировой войны. Лизель потеряла свою семью и переехала жить в Мюнхен к приемным родителям. Там она научилась читать, и книги становятся ее страстью. Нацисты начали сжигать литературу, и тогда Лизель решается воровать эти книги. Все, что она узнает из них, помогает ей понять происходящие вокруг – нацизм, преследования евреев, войну, унижения, голод. Все это впоследствии сложится в ее собственную историю, историю ее жизни ...

Воровка книг: смотреть трейлер фильма онлайн

Автор: Марта Касиянчук