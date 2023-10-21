В чем нужно замочить чеснок перед посадкой: это средство проверено временем

Перед посадкой чеснок необходимо замочить. В частности, для того чтобы защитить его от заболеваний и получить щедрый урожай.

Чеснок нужно замочить в слабом растворе перманганата калия (марганцовки). Как правильно это сделать, рассказала "Огородница из Одессы", передает 24 Канал.

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Как подготовить чеснок к посадке

Автор видео отметила, что перед замачиванием следует выбрать здоровые головки и разделить их на зубчики. Отберите самые большие из них.

Важно, чтобы зубчики были без повреждений и гнили. Их концы должны быть сухие и равномерного серого цвета.

Нужно пару кристалликов марганца растворить в 5 литрах холодной воды. В этом растворе замачиваем зубки на 2 часа,

– отметила огородница.

Если же нет перманганат калия, можно сделать соляной раствор. Для этого разведите 1 столовую ложку соли в 1 литре холодной воды. Время замачивания – 30 минут – час.

После того как зубки просушатся, можно сажать.

Важно Не делайте этого, потому что урожая не будет: где нельзя сажать озимый чеснок

Замочите чеснок в растворе марганцовки / Скриншот