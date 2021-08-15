Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа для всех знаков Зодиака

Третья августовская неделя принесет много любви и нежных моментов для некоторых знаков Зодиака. Кого-то ждет предложение руки и сердца, кто-то получит приятное свидание, а кто-то может создать незначительную ссору. Кому-то повезет в отношениях на этой неделе с 16 по 22 августа – читайте любовный гороскоп в статье.

Некоторые знаки Зодиака услышат волшебные признания в любви от второй половинки, а некоторым – может немного испортить отношения из-за ссор. Каким будет ваша любовная жизни – читайте гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Овна

На этой неделе астрологи советуют Овнам уменьшить напряжение в отношениях и попытаться переосмыслить свое отношение к партнеру. Покажите второй половине, что вы его/ее безгранично любите. Если между вами есть определенные проблемы, то обсудите это. Будьте терпеливы и не обостряйте ситуацию. Тогда все наладится.

А одинокие Овны в ближайшие дни могут изменить свое отношение к другим людям. Возможно, вы позволите одному интересному человеку приблизиться к вам. Сейчас вас ждет сюрприз в любовной сфере.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Тельца

На любовную жизнь Тельцов сейчас очень влияют их сомнения и ревность к партнеру. Перестаньте винить его/ее в том, чего они не делали. Потому что со временем вы пожалеете о своем плохом поведении. Не устраивайте ссор и будьте откровенны друг с другом. Это сохранит ваши отношения.

Одинокие Тельцы проведут свободное время на этой неделе с друзьями. Наслаждайтесь своей свободой, пока у вас нет отношений. А на выходных вас ждет интересное знакомство и приятное общение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Близнецов

Близнецы на этой неделе могут создать конфликт со второй половинкой. Но сейчас не лучшее время для этого, поэтому не "срывайтесь" на своего партнера и больше времени проводите вдвоем. Если вы действительно хотите быть вместе, идите на компромиссы, и тогда все улучшится. А на выходные устройте свидание.

Одиноким Близнецам стоит подумать о том, чего вы хотите от своей будущей второй половинки. Ожидания и приоритеты помогут вам составить образ человека вашей мечты. После этого обращайте внимание на знакомых, возможно среди них есть подходящий человек?

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Рака

Для Раков эта неделя будет гармоничной в плане отношений. Проводите больше времени друг с другом и игнорируйте любые поводы, которые могут привести к конфликту. Цените своего партнера и показывайте любовь и поддержку друг другу. А на выходные организуйте поездку за город или романтический вечер.

Одинокие Раки должны прекратить тратить свое время на случайные встречи из соцсетей. Ваша любовь найдет вас сама. А сейчас сосредоточьтесь на чем-то более важном для вас.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Льва

В период с 16 по 22 августа Львам необходимо быть осторожными в любовной жизни, ведь ваши отношения могут ухудшиться из-за недопонимания или ссоры. Важно сохранять в отношениях любовь и преданность друг другу. Сейчас желательно избегать конфликтов и не спорить по пустякам.

А одинокие Львы смогут познакомиться с новыми людьми. Среди них вы сможете найти того, кто вас больше всего привлекает. Но не действуйте спонтанно, убедитесь, что вы делаете все правильно.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Девы

Эта неделя будет довольно напряженной для Дев. В ваших отношениях будут возникать ситуации, которые могут разозлить вторую половинку. Астрологи советуют оставить позади все конфликты и начать все сначала. Это поможет создать более прочные отношения и даст ощущение влюбленности.

Одиноким Девам стоит переосмыслить свои потребности в отношениях, если вы хотите найти своего человека. А с новыми людьми всегда будьте собой и делайте так, как вы чувствуете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Весов

У Весов эта неделя будет решающей для отношений. В частности, вы сможете исправить все ошибки и примете важное решение относительно своего будущего. И не бойтесь принимать радикальные решения, ведь "у смелых всегда есть счастье", как писал Иван Багряный. И чаще признавайтесь в любви близкому человеку.

Одинокие Весы смогут найти вторую половинку благодаря своим друзьям. Поэтому, не отклоняйте предложения товарищей встретиться и не бойтесь новых знакомств. Ваша любовь уже где-то рядом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Скорпиона

Эта неделя для Скорпионов может принести конфликт. Ваш партнер может выражать свое недовольство или устраивать ссору. Но если вы любите друг друга, то попробуйте это решить. Лишние эмоции и злость могут привести к разрыву. Лучше проведите романтический вечер за вином и разговорами.

Одинокие Скорпионы на этой неделе смогут осуществить свою мечту в любовной сфере. Ведь человек, который давно вас интересует, признается в своих чувствах. Начинать отношения или отклонить предложение – решение за вами.

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Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Стрельца

Любовная жизнь Стрельцов будет складываться замечательно, если вы будете делать правильные шаги. Ваш партнер нуждается в вашем внимании, поэтому обязательно покажите им свою любовь и уделите больше времени. Это сделает вашу неделю идеальной, спокойной и насыщенной прекрасными моментами.

Одинокие Стрельцы могут в ближайшие дни понять, что им нравится человек из вашего окружения. У вас будет возможность познакомиться поближе и заметить что-то особенное в ней/нем. А что будет дальше – зависит от вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Козерога

Астрологи советуют Козерогам на этой неделе наслаждаться позитивным и приятным временем вместе со своим партнером. Красивые, романтические минуты лишь впереди, и вас ожидает страстный вечер. Поэтому, в ближайшие дни вы убедитесь, что ваша половинка – это действительно тот человек, с которым вы хотите быть до конца жизни.

Зато одинокие Козероги не должны спешить найти любовь. Хотя на этой неделе удача будет на вашей стороне, поэтому вы можете встретить людей, которые зажгут в вас искру. Делайте все так, как вам подсказывает ваше сердце.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Водолея

Водолеям на этой неделе не стоит позволять сложным ситуациям запутать вас. Просто поговорите с партнером и убедитесь, что вам хорошо вместе. А еще скажите любимому человеку, как сильно любите друг друга. Сделайте в ближайшие дни что-то особенное, что сблизит вас обоих.

Одиноким Водолеям астрологи рекомендуют изменить курс по поиску второй половинки. Вы сами можете определить, кто вам нужен, так что слушайте себя и вскоре вы найдете настоящую любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 августа 2021 года для Рыб

В любовной жизни Рыб накопилось множество недоразумений или ссор. Поэтому попробуйте найти собственное "успокоительное" – поговорите с партнером и уладьте это. А хорошее настроение и романтическая атмосфера приведут вас к мечте. Вы сможете насладиться приятным днем вместе с партнером.

Одинокие Рыбы смогут получить то, чего желают. Планеты на вашей стороне и вас ожидает любовь и счастье. Но будьте осторожными в спонтанных решениях, здесь стоит обдумать все до мелочей.