Любовный гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января для всех знаков Зодиака

Последняя неделя года будет очень неожиданной, зажигательной и богатой любовными делами. Как вас удивит вторая половинка и найдут ли одинокие люди партнера до Нового года – читайте любовный гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января.

Редакция LifeStyle24 выяснила, чего ждать разным знакам Зодиака в отношениях и пойдет ли кто-то на незабываемое свидание с партнером. Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю от LifeStyle24.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп для Овна на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

В последнюю неделю 2021 года Овны должны уделять больше свободного времени своему партнеру. Сосредоточьтесь на хороших моментах и постарайтесь хорошо провести время, а не создавать конфликты без причины. Вы можете жить в гармонии, но для этого нужно работать над отношениями и прислушиваться друг к другу.

В то же время одинокие Овны должны наконец понять, что они не изменят свою жизнь, если не захотят новых знакомств. Будьте более открытыми и флиртуйте с другими.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Любовная жизнь Тельцов на этой неделе будет полна напряжения и конфликтов. Не обижайте партнера, особенно не говорите в злости тех фраз, которые бы не хотели. Вам нужно уладить все ссоры. Пора сказать любимому человеку о своих истинных чувствах.

А одиноким Тельцам надо больше времени проводить с друзьями. Вместо того, чтобы чувствовать себя одиноким, используйте это, чтобы быть свободным и веселым. Астрологи советуют знакомиться с новыми людьми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Отношения Близнецов в конце года будут очень напряженными. Это может спровоцировать конфликт или ссору. Поэтому лучше старайтесь быть спокойными, чтобы не испортить свои отношения. Открыто поговорите с партнером и найдите компромисс. Выходные проведите вместе в романтической атмосфере.

А вот одиноким Близнецам не стоит ждать, что все будет происходить автоматически. Вы можете изменить свою жизнь, только если будете идти вперед и делать первые шаги.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

На этой неделе любовная жизнь Раков сможет найти баланс, но для этого пара должна приложить немало усилий. Сделайте все возможное, чтобы сохранить хорошее отношение друг к другу. Также советуют устроить приятный сюрприз любимому человеку, а на выходных проведите время вместе.

Одиноким Ракам между тем не стоит "вестись" на дурацкий флирт. Сосредоточьтесь на поиске серьезных отношений. Но главное – не возвращайтесь к своему бывшему партнеру.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Львам в ближайшие дни необходимо больше времени проводить со своим партнером, это поможет создать прочные отношения. Тогда вы сможете выйти на новый уровень – например, помолвку или женитьбу. И не слушайте советов от других, делайте то, что чувствуете сердцем.

А одиноким Львам нужно пересмотреть свое отношение к другим. Будьте более открытыми и добрыми, чтобы приблизиться к человеку, который вас давно интересует.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

и прекратите возвращаться к ним снова и снова, потому что это приведет только к большему количеству ссор. Сосредоточьтесь на волшебных моментах в ваших отношениях. Начните все заново, если вам это нужно, это разожжет страсть между вами.

Между тем одиноким Девам не стоит ставить требования к кандидатам на ваше сердце. Лучше научитесь быть довольными тем, что имеете. А за серьезными отношениями пока бежать не нужно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Отношения Весов в последнюю неделю года готовы к позитивным изменениям, поэтому вы сможете решить все недоразумения. Астрологи советуют вам пересмотреть вашу любовную жизнь и сделать правильные шаги, которые определят ваше будущее с партнером. Будьте осторожны и думайте рационально. Вы сами можете изменить ваши отношения к лучшему.

У одиноких Весов любовная жизнь будет складываться позитивно. Ваш шарм и обаяние будут заметны окружающим людям, и вы получите несколько новых знакомств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

В последнее время Скорпионы отдаляются от своего партнера из-за конфликтов и стресса. Но если так будет продолжаться, то ваши отношения закончатся. Поэтому найдите немного свободного времени и поменяйте ситуацию. Скажите любимому человеку о своих истинных чувствах и проведите романтический вечер вместе.

В то же время одинокие Скорпионы должны ждать нового знакомства уже в начале 2022 года. Так как один человек, который вас давно интересует, проявит чувства к вам. Вы даже сможете начать с ней/ним новые отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Личная жизнь Стрельцов будет складываться идеально. Сейчас вам нужно максимально использовать это положительное влияние, держаться рядом со своим партнером и делать больше интересных вещей вместе. Эта неделя будет прекрасной и полной романтики. Советуем добавить в нее немного страсти.

А одиноким Стрельцам признается в любви близкий человек, возможно, это будет коллега с работы. Это заставит вас чувствовать себя прекрасно, но не спешите начинать серьезные отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Последняя неделя 2021 может изменить любовную жизнь Козерогов. Ваше настроение в отношениях будет страстным и чувственным. Советуем вам провести время с любимым человеком, устроить ей/ему романтический вечер или приятный сюрприз. Это укрепит ваши отношения к лучшему.

Одиноким Козерогам стоит пересмотреть свое отношение к отношениям, и тогда судьба сведет вас с человеком из вашего прошлого. Возможно, вы сможете построить романтические отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

На этой неделе динамичность Водолея даст толчок, чтобы найти решение во всех конфликтах и недоразумениях. Уделите больше времени своему партнеру, и пусть ваша романтическая жизнь перенесет вас обоих в волшебную атмосферу счастья. Вы будете чувствовать любовь и поддержку от любимого человека.

В то же время одинокие Водолеи должны решить, какого человека они ищут и чего хотят от отношений, только так вы сможете встретить человека, о котором мечтаете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022

Рыбам следует быть осторожнее и преданнее в отношениях. Это поможет вам получить желаемое от своего партнера. Кроме того, вы сможете улучшить свои отношения, избавившись от своего эгоистичного поведения. Лучше покажите партнеру, как сильно вы его/ее любите.

А у одиноких Рыб неделя будет волшебной. Вы сможете своими усилиями очаровать человека, который вас интересует. Подумайте, сможете ли построить счастливые отношения с избранником/избранницей и сделайте первый шаг.