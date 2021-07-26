Эта неделя принесет много неожиданностей и романтики в личную жизнь некоторых знаков Зодиака. Кто с головой окунется в атмосферу любви, будет чувствовать счастье и тепло со второй половинкой, а кто испортит отношения? Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Овна

В любовной жизни Овнов на этой неделе все будет складываться удачно, планеты на вашей стороне. Сейчас прекрасное время решить все конфликты и недоразумения в отношениях. Чаще показывайте свою любовь друг другу. А к концу недели вы можете отправиться в небольшую поездку со второй половинкой, это укрепит ваши отношения.

Одиноких Овнов в ближайшие дни ждет новое знакомство, и этот человек может очаровать вас. Но эксперты советуют ставить в приоритет себя и собственные потребности. А с новым партнером спешить не нужно.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Тельца

На этой неделе Тельцы могут создать конфликты из-за ошибок в общении с партнером. Но попробуйте исправить ситуацию и не давите на вторую половинку. К тому же, постоянный конфликт приносит истощение и вред. Эксперты советуют вами быть спокойнее и избегать ссор. Лучше подготовьте сюрприз партнеру.

А одиноким Тельцам стоит уделить некоторое время своей личной жизни и изучить все новое, что пришло к вам за время одиночества. Астрологи также советуют не поддаваться чувствам в случайной встрече, потому что это будет не ваш человек.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Близнецов

На этой неделе отношения Близнецов со второй половинкой станут крепче благодаря вашим разговорам. Это поможет вам решить небольшие напряжения и конфликты. Будьте честны и открыты друг с другом и наслаждайтесь своими отношениями. Выходные проведите вместе в романтической атмосфере.

В то же время одинокие Близнецы смогут приблизиться к своей второй половинке. Во время вечеринки, встречи с друзьями или какого-то праздника вы, возможно, заведете новое знакомство. Но не увлекайтесь этими чувствами, потому что вам еще рано думать о новых отношениях.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Рака

Раки в ближайшую неделю смогут вывести свои отношения на следующий уровень. У вас все наладится, но все личные моменты и проблемы, которые касаются вас обоих, держите в секрете от других людей, чтобы не ухудшить ситуацию. И устройте романтический вечер второй половинке, это ей/ему понравится.

Одиноким Ракам не стоит позволять своему порыву страсти наделать ошибок. Будьте собой на встрече с вероятным кандидатом на ваше сердце и не спешите открываться ему/ей.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Льва

Львам астрологи советуют перестать быть требовательными в отношениях. Не ждите, что ваш партнер будет идеальным. Принимайте его/ее таким, каким/ой он/она есть. Кроме того, астрологи советуют думать не только о себе, а и прислушиваться к своему любимому человеку.

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Одинокие Львы в период с 26 июля по 1 августа смогут изменить свою жизнь, так как эти дни будут полны откровений и порывов. Вы заведете очень интересные знакомства через свой профессиональный круг или друзей. Не удивляйтесь, если испытываете к кому-то чувства, и попробуйте поговорить с этим человеком.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Девы

В ближайшие дни Девы смогут найти баланс в отношениях. В частности вам удастся передать свои глубокие чувства партнеру, потому эта неделя идеально подойдет для романтической атмосферы и доставит вам удовольствие. И скажите второй половинке, как сильно вы его/ее любите.

А одинокие Девы будут необычайно очаровательными на этой неделе, и это даст вам шанс познакомиться с новым человеком, который вас заинтересует. Узнайте больше о вашем партнере и не тратьте на этого человека время, если он вам не подходит. Ищите своего человека, между вами сразу возникнет искра.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Весов

Эта неделя для Весов будет очень романтичной, и любовь будет играть большую роль в вашей жизни. Ваш партнер расскажет о своих чувствах, а вы сможете почувствовать рядом с ним безопасность и преданность. Отдохните вместе и помните, что вам повезло со второй половинкой.

Одиноких Весов сейчас устраивает ваша свобода и некоторые случайные свидания. Если это позволяет вам чувствовать себя счастливыми, то не стесняйтесь использовать свою жизнь по максимуму и живите только так, как вам хочется.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Скорпиона

Определенность и безопасность в ваших отношениях заставит Скорпионов на этой неделе задуматься о следующем шаге. Возможно, это будет предложение жить вместе или создания семьи. Решение зависит только от вашей текущей ситуации в отношениях. Но разберитесь в себе, прежде чем идти на такой серьезный шаг.

Внимание одиноких Скорпионов в ближайшие дни привлекут новые люди с их пылом к жизни. Но не бегите сразу в объятия к таким людям, узнайте, подходят ли они вам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Стрельца

Довольно сложная неделя ожидает Стрельцов в период с 26 июля по 1 августа. Астрологи говорят, что вы много требуете от своего партнера и продолжаете обвинять его во всех проблемах. Вам нужно сейчас остановиться, пока вы не разрушили отношения. Иначе вы разойдетесь.

Одиноким Стрельцам стоит оставить свое прошлое позади, поэтому "заприте дверь" от прежних отношений. Не нужно беспокоиться о нем/ней, потому что скоро у вас появятся новые цели и новая любовь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Козерога

В любовной жизни Козерогов настало время решить все несогласия и проблемы. Проясните всю путаницу и не оставляйте места для конфликта с вашим партнером. В любом случае высказывайтесь внимательно, чтобы не обидеть вторую половинку, и сделайте все, чтобы снова стать счастливыми вместе. И устройте свидание.

Одиноких Козерогов ждет романтическое настроение, которое обеспечит вам новые знакомства. Ваш шарм будет привлекать внимание противоположного пола и обещает великолепные встречи. Поэтому, не отказывайте себе в этом и чаще выходите из дома.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Водолея

В личной жизни Водолеев на этой неделе может иметь место разочарование и напряженность. Любое обсуждение проблем может вызвать конфликты, поэтому вам следует избегать ссор со второй половинкой. Эксперты советуют посвятить время своему партнеру и дать ему/ей возможность чувствовать себя любимым/ой.

Одиноким Водолеям стоит смотреть на мир более романтично, и пусть искренние эмоции снова появятся в вашей жизни. Вы сами можете принести покой в свою жизнь, но пока вам не стоит ждать новой любви.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года для Рыб

Хорошие новости на этой неделе ожидают Рыб в любовной жизни. Вы сможете эти дни провести вместе со своим партнером. Между вами снова вспыхнет страсть и влюбленность. Потому вы задумаетесь о том, чтобы сделать следующий шаг в ваших отношениях.

Одиноким Рыбам стоит на этой неделе делать смелые шаги, чтобы принести счастье в свою любовную жизнь. Не стесняйтесь подойти наконец к человеку, который вас давно интересует. И не стоит скрывать ваши чувства, возможно, этот человек тоже на вас запал. Удача будет на вашей стороне.