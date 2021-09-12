Кого ждет неожиданный сюрприз, а кто не сможет избежать конфликта в паре? Как сложатся ваши отношения – читайте гороскоп на неделю.

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Любовный гороскопный неделю 13 – 19 сентября 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп для Овна на неделю 13 – 19 сентября 2021

Для Овнов эта неделя будет прекрасно складываться в любовной жизни. Астрологи уверяют, что благодаря положительному влиянию планет, вы получите возможность исправить все ошибки и улучшите свои отношения. Поэтому приложите усилия, чтобы сделать ваши отношения еще лучше. И обязательно признавайтесь любимому человеку в своих чувствах.

А вот одинокие Овны должны быть открытыми к другим и не бояться новых знакомств. Ведь только так вы познакомитесь с новым человеком. И вскоре встретите кого-то особенного, кто сделает вас счастливым.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 13 – 19 сентября 2021

А Тельцы в ближайшие дни смогут оживить отношения, для этого нужно романтическое настроение и больше страсти. И уже в период с 13 по 21 -го сентября погрузитесь в "море" любви. А на выходных вы сможете прекрасно провести время, свидание или романтическая прогулка сблизит вас еще больше.

Одиноких Тельцов тоже ждет успех. В ближайшие дни вы познакомитесь с интересным человеком, который поразит вас. Но строить отношения не спешите, дождитесь подходящего момента и лучше узнайте друг друга.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 13 – 19 сентября 2021

Гороскоп предполагает, что Близнецы могут сделать неправильный шаг в своих отношениях, что приведет к конфликту. Но вы сможете решить все проблемы и спасти свои отношения. Если все будет хорошо, ваши отношения станут крепче после этого периода.

А одиноким Близнецам стоит не закрываться в себе. Если вы станете немного открытыми, то людям будет проще подойти к вам. Знакомьтесь с другими, флиртуйте и ходите на свидания.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 13 – 19 сентября 2021

Ракам в ближайшие дни удастся улучшить свои отношения, сблизиться с партнером и решить все конфликты, которые мешают вам насладиться моментами счастья. Бесспорно, это сблизит вас, и ваши отношения выйдут на другой уровень. И не позволяйте ревности что-то испортить, ведь ваша вторая половинка действительно хочет быть рядом с вами.

Одинокие Раки на этой неделе получат приятные сюрпризы, которые наполнят вас радостью. Будьте готовы ко всему, возможно, вы даже начнете общение с человеком, который вам давно нравится.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 13 – 19 сентября 2021

Львы на этой неделе получат в любовной жизни много оптимизма и хороших новостей. Ведь сейчас у вас есть то, что нужно, для осуществления всех ваших желаний и надежд. К тому же, ваш партнер очень вас любит. Чувства между вами заиграют новыми красками, возможно, отношения выйдут на новый риень.

Если Львы одиноки, то не стоит унывать. Уже в конце недели ваша жизнь изменится и вы получите шанс создать счастливые отношения. Главное – не избегать знакомств с противоположным полом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 13 – 19 сентября 2021

Девы проведут хороший неделю со своим партнером. Это оживит ваши отношения и принесет еще больше любви. Также можете сделать что-то приятное любимому человеку или пригласить на свидание, чтобы вернуть страсть в отношения. Вам пора говорить о совместных планах на будущее.

А одиноких Дев ждут впереди только приятные изменения. Условия будут для вас настолько положительными, что вы точно найдете то, что искали. И открытыми к любви, если готовы к серьезным отношениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 13 – 19 сентября 2021

Весы в ближайшие дни получат от своего партнера много страсти, романтики и чувственности. С начала недели у васс будут откровенные разговоры со второй половинкой, которые помогут решить многие вопросы. Поэтому, воспользуйтесь этим шансом и попробуйте узнать друг о друге больше сокровенного.

Одиноких Весов ждет на этой неделе знакомство, которое впоследствии может стать новой любовью. Ваши выходные будут полны веселья и любви.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 13 – 19 сентября 2021

Сейчас отношения Скорпионов находятся в кризисе. Астрологи говорят, что вам пора сделать первый шаг – к примеру, расскажите партнеру о проблемах в отношениях или то, что вы хотите изменить к лучшему. Эта инициатива оживит атмосферу между вами.

Одиноким Скорпионам стоит наконец-то избавиться пессимизма. Научитесь хорошо проводить время, независимо от того, одиноки вы или нет. А свою любовь вы встретите неожиданно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 13 – 19 сентября 2021

Отношения Стрельцов на этой неделе будут на высоте. Ваш непреодолимый шарм и нежность, которую вы излучаете, заставят партнера снова у вас влюбиться. Любовная жизнь станет лучше и вы сможете сделать ее еще лучше. Пора вывести отношения на более высокий уровень, если вы оба к этому готовы.

Одиноким Стрельцам тоже повезет в этот период. В частности, на выходных вы познакомитесь с человеком, с которым сможете построить счастливое будущее. Но здесь все в ваших руках.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 13 – 19 сентября 2021

На этой неделе Козероги могут кардинально изменить свою любовную жизнь, что поможет избавиться рутины в отношениях. Астрологи советуют больше времени уделять второй половинке, и тогда ваши отношения будут только делать вас счастливыми. Ваш партнер будет делать все для вас.

Одинокие Козероги могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Если они готовы к новым отношениям, то откройтесь другим. Не отбрасывате знакомства и больше доверяйте. И тогда вы сможете наконец встретить любовь своей жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 13 – 19 сентября 2021

На этой неделе Водолеи могут сами управлять своей любовной жизнью. Только от ваших действий будет зависеть ваши отношения. Поэтому определите для себя приоритеты и решите все проблемы с партнером. После этого можете устроить романтическое свидание, чтобы поговорить и сблизиться с любимыми.

А одиноким Водолеям астрологи приготовили хорошие новости – на этой неделе вы можете начать поиски кандидата на ваше сердце. Возможно, совсем скоро вы создадите новые отношения. Но не спешите с этим.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 13 – 19 сентября 2021

Любовная жизнь Рыб улучшится уже на этой неделе. У вас не будет конфликтов и вы сблизитесь с партнером. На выходные лучше запланировать небольшую поездку или отдых, чтобы провести это время со второй половинкой. И чаще прислушивайтесь друг к другу и говорите о своих чувствах.

Одиноким Рыбам в ближайшие дни стоит быть осторожными. Если вам кажется, что недавнее знакомство принесет вам любовь, то вы ошибаетесь. Этот человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.