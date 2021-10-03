Новая неделя принесет одним парам счастье и романтические моменты, а другие получат новый опыт и впечатления. Больше о своих отношениях в ближайшие дни – читайте в любовном гороскопе на неделю.

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Любовный гороскоп для Овна на неделю 4 – 10 октября 2021

Овны на этой неделе поймут, что пора внести некоторые изменения в свои отношения. Главное – помните, что залогом успеха является искреннее общение, поэтому проведите откровенный разговор со второй половинкой. Это поможет решить недоразумения и сблизит вас.

Зато одиноким Овнам повезет на выходных – вы прекрасно проведете время и сможете встретить интересного человека, с которым сложатся хорошие отношения.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп для Тельца на неделю 4 – 10 октября 2021

Эта неделя положительно отразится на отношениях Тельцов. Вы сможете сблизиться со своим партнером. За этот период ваши отношения станут еще крепче, ведь между вами возникнут настоящие глубокие чувства. Вы поймете, что возле вас человек, с которым вы хотите прожить всю жизнь.

В то же время личная жизнь одиноких Тельцов тоже изменится. В октябре вы встретите человека, который повлияет на вашу личную жизнь. Но ко всему подходите взвешенно и обдумывайте каждое свое решение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 4 – 10 октября 2021

На этой неделе любовная жизнь Близнецов будет на высоте. Вы сможете откровенно поговорить с партнером и решите вместе все проблемы. Также улучшить атмосферу в отношениях сможет романтическое свидание или вечерняя прогулка вдвоем. Выходные проведите вместе.

Одинокие Близнецы получат в ближайшие дни интересные знакомства. Вы будете выглядеть привлекательно в глазах кандидата на ваше сердце и прекрасно проведете время. Но начинать ли что-то серьезное – решение за вами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп для Рака на неделю 4 – 10 октября 2021

На этой неделе отношения Раков вступят в новую фазу, а все проблемы останутся позади. Атмосфера между вами будет романтичной и нежной, и вы станете еще ближе друг к другу. Начало недели даст вам возможность провести время с партнером весело и беззаботно. А выходные проведите в кругу близких.

Зато одинокие Раки должны подумать, чего они хотят получить в любовной жизни. Имея серьезные планы, вы сможете найти вторую половинку.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп для Льва на неделю 4 – 10 октября 2021

Любовная жизнь Львов сейчас проходит хорошо, но вы можете сделать ее еще лучше. Подготовьте подарок близкому человеку или организуйте романтический вечер. Кроме того, на этой неделе вам стоит избегать конфликтов с партнером, чтобы не испортить ситуацию. Будьте искренними друг к другу и чаще признавайтесь в любви.

Одинокие Львы на этой неделе смогут отдохнуть с друзьями. Вам стоит получать удовольствие от своей свободы, ведь сейчас не время искать вторую половинку.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 4 – 10 октября 2021

Девам в любви на этой неделе точно повезло. Ваш партнер будет рядом с вами, будет заботиться о вас и делать вас счастливыми. Вы в очередной раз убедитесь, что действительно счастливы в отношениях. Возможно, вам стоит задуматься о следующем шаге в отношениях?

Одинокие Девы будут очень общительными и разговорчивыми в период с 4 по 10 октября. Вы сможете познакомиться с действительно интересным человеком, если сделаете первый шаг. Но не загадывайте наперед о серьезных отношениях.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 4 – 10 октября 2021

Весам в ближайшие дни стоит проявить немного понимания, идти на компромиссы и доверять второй половинке. Это единственный способ разрешить конфликтную ситуацию в отношениях, иначе между вами и вашим партнером увеличится расстояние. Не испортите свои отношения, если хотите быть вместе.

А одинокие Весы на этой неделе, скорее всего, познакомятся с новыми людьми. В общем вы хорошо проведете время. И если вы готовы к отношениям, не бойтесь сделать первый шаг к человеку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 4 – 10 октября 2021

Скорпионам сейчас нужно контролировать себя и свои эмоции. Ваше внутреннее давление и стресс могут испортить отношения, поэтому вам лучше открыто поговорить со своим партнером, чтобы избежать проблем. Будьте ближе друг к другу и признайтесь в своих истинных чувствах, чтобы сохранить отношения.

Одинокие Скорпионы смогут познакомиться с интересными людьми, которые впоследствии повлияют на вашу жизнь. Конец недели идеально подходит для начала чего-то нового.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 4 – 10 октября 2021

Стрельцам важно сохранять спокойствие, чтобы не разрушить отношения с партнером. Устройте романтическую поездку за город и проведите время вместе. Будьте искренними со второй половинкой и чаще говорите, что любите. И не стоит безосновательно ревновать партнера.

Одинокие Стрельцы встретятся с человеком, который им понравится. На выходных вы сможете расслабиться и развлечься. Но начинать новые отношения стоит потихоньку, поэтому сначала лучше узнайте нового человека.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козерога на неделю 4 – 10 октября 2021

Начало недели для Козерогов будет полно любви и приподнятого настроения. Не стесняйтесь выражать свои мечты и желания относительно отношений, это улучшит ситуацию между вами и партнером. В эти дни вы почувствуете, что ваша вторая половинка беспокоится о вас.

Зато одинокие Козероги на этой неделе воспользуются своей коммуникабельностью и познакомятся с новым интересным человеком. Но выйдет ли из этого что – то серьезное – пока неизвестно.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 4 – 10 октября 2021

Водолеи на этой неделе получат ощущение стабильности, счастья и романтики в отношениях. На некоторое время забудьте о своих проблемах и наслаждайтесь временем, проведенным вместе с партнером. На выходных вы сможете отдохнуть вместе и найти что-то общее, что еще больше сблизит вас.

Одинокие Водолеи будут наслаждаться компанией своих близких. Астрологи советуют не тратить зря время на людей, которые вам не подходят. Побудьте пока независимы и не ищите новые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп для Рыб на неделю 4 – 10 октября 2021

Рыбы на этой неделе должны разобраться в своих отношениях. Ваш партнер может чувствовать себя неуверенным, поэтому вам стоит выразить свою любовь и успокоить его/ее. Не игнорируйте проблемы в личной жизни, потому что вы можете нанести вред отношениям. Покажите, что вы готовы поддержать вторую половинку.

Одинокие Рыбы не должны грустить из-за своего одиночества. Все лучшее ждет вас впереди. Поэтому, наберитесь терпения и готовьтесь к новым отношениям.