Что означает имя Любовь: какого оно происхождения

Любовь – красивое женское имя с красивым звучанием и значением. Оно ассоциируется только с позитивом, добром и теплом. Что еще известно об этом имени?

Любовь – имя всем известное в Украине, но не очень популярное. Его не так часто выбирают, как, например, Анастасия или Кристина. Однако, оно – благозвучное и красивое. Что значит это имя, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у этих женщин – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Любовь – имя, которое берет начало с греческого языки. Его перенесли в украинский не по фонетике, а по содержанию. Ведь в греческом языке имя и слово "любовь" пишутся одинаково.

Специалисты говорят, что такой перенос можно называть калькированием. Ибо имя Любовь означает "любовь".

Имя имеет разные интересные формы: Люба, Любонька, Любочка, Любка, Любця, Любава, Любаша.

Когда Дни ангела

Свои именины Любовь празднует только один раз в год – 30 сентября.

Верующие хорошо знают мученицу Любовь Римскую – девятилетнюю девочку, пострадавшую в гонениях императора Адриана. Была одной из дочерей святой Софии Римской вместе с Верой и Надеждой.

Характер Любви

С детства Любовь проявляет себя хорошей и коммуникабельным ребенком. Легко идет на контакт с окружающими. Щедро делится всем с другими и многое помогает. Ей нетрудно отложить все свои дела, чтобы кому-то дать совет.

Одновременно с возрастом в Любви развивается уверенность в себе и понимание своих желаний. Она начинает фильтровать свое окружение, так как в нем могут находиться люди, которые ее используют. Любовь не будет терпеть плохого отношения.

В отношениях – надежные и стабильные. Если выбрали какого-то человека, то это надолго. Такой же преданности требуют от своих партнеров. Любовь умеет построить теплое семейное гнездышко, где будет хорошо всем членам семьи.