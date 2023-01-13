Без химии и усилий: как легко почистить духовку домашними средствами

Едва ли не каждая духовка после праздников впитывает в себя не только запахи, но и много жира и остатков от праздничных блюд. Чтобы духовая печь дольше прослужила и свежо пахла, ее нужно регулярно очищать.

Моющие средства, которые продаются в магазинах, могут забрать жир и нагар из духовки, однако стоят дорого и могут повредить вам своей токсичностью. 24 Канал.

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Чтобы не отравиться токсичными испарениями от химсредств, духовку можно очистить с помощью домашних средств, которые всегда находятся под рукой.

Лимонная кислота

Свежие загрязнения от праздничных приготовлений могут легко устранить лимонная кислота или сок свежего лимона.

Как очистить духовку таким способом:

Смешайте сок лимона и воду в равных пропорциях. Смочите губку в растворе и обработайте стены духовки. После этого оставьте духовку примерно на 1 час;

Вытрите грязь влажной губкой или тряпкой;

Подготовьте лист или противень для духовки и налейте воды. Добавьте лимонную кислоту в гранулах. На половину литра воды понадобится 1 пакетик лимонной кислоты.

Поставьте сосуд в духовку, нагрейте печь до 200 градусов Цельсия и держите так 30 – 40 минут. После этого подождите, как духовая печь остынет, извлеките лист или противень и протрите стенки влажной тряпкой.

Как очистить духовку домашними средствами / Фото Unsplash

Уксус

Обычный столовый уксус в сочетании с содой легко отмыть загрязнение и вернуть духовой печи свежесть.

Для этого необходимо:

Обмакнуть губку в уксус и протереть духовку; Нанести на губку немного соды и тщательно натереть стенкой духовки. Опрыскать стенки печи водой из пульверизатора и оставить на час; После этого нужно тщательно вымыть духовку водой и вытереть насухо.

Как очистить духовку домашними средствами / Фото Unsplash

Соль

Чтобы не усложнять себе жизнь дополнительной уборкой, сразу после приготовления пищи в духовке можно воспользоваться солью – она поможет избавиться от жира и вернет чистоту духовке.

Чтобы воспользоваться таким методом, вам нужно:

Насыпать соль на дно и лист или противень в еще не остывшей духовке;

Если духовая печь уже успела остыть, ее нужно прогреть до 100 градусов Цельсия и выключить;

Закрыть дверцу печи и подождите 30 минут;

Остывшую духовку протереть тряпкой с мыльным раствором;

После этого вытереть все насухо бумажными полотенцами.

Как очистить духовку домашними средствами / Фото Unsplash