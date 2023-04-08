Лазарева суббота: что нельзя делать и есть в этот день

Каждый год Лазарева суббота выпадает в разные дни, а именно – за 8 дней до Воскресения Христового. В этом году это произойдет 8 апреля. Что в этот день нельзя делать, а также какие ограничения действуют в еде – узнайте дальше.

Лазарева суббота отмечается накануне Вербного воскресенья. В этом году ее будут отмечать 16 апреля. Что можно делать, а что запрещается в этот день, подскажет 24 Канал.

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История праздника

Лазарева суббота получила свое название от святого Лазаря, который был другом Исуса Христа и проживал в Иерусалиме. Из-за болезни Лазарь умер. Согласно Священному Писанию, Иисус был очень расстроен и попросил отодвинуть камень от пещеры, где похоронили Лазаря. Прочитав над умершим молитву, Исус сказал: "Лазарь! Иди прочь". Таким образом, Иисус воскресил Лазаря.



Лазарева суббота / Фото Pexels

Такое событие было одним из величайших чудес Иисуса Христа. Известие о чуде, которое сотворил Господь, разлетелось Иудеей, поэтому, когда Иисус на осле заехал в Иерусалим, люди поклонялись ему, стелили к ногам пальмовые листья и собственную одежду.

После воскресения Лазаря первосвященники приказали убить Иисуса. В Библии отмечено, что Лазарь жил еще 30 лет, но из-за гонений перебрался на Кипр. Там в сане епископа проповедовал христианскую веру.

Что нельзя делать в этот день

В Лазареву субботу действуют определенные запреты. В частности:

веселье, пение, танцы;

уборка, стирка, шитье, вышивание;

работа в поле и на огороде;

тяжелый физический труд;

ссориться, обижаться, отказывать в помощи;

топтать крошки еды, которые упали на пол.

Что нельзя есть в этот день

В этот день христиане соблюдают пост. Следует отказаться от употребления от алкогольных напитков, однако можно выпить немного кагора (церковного вина).

Нельзя есть мясные продукты, молоко, яйца.

Рыбу тоже нельзя потреблять, за исключением икру.

Однако в этот день разрешается есть бобовые каши, овощные салаты.

Автор: Виктория Козар