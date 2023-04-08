Лазарева суббота: что нельзя делать и есть в этот день
Каждый год Лазарева суббота выпадает в разные дни, а именно – за 8 дней до Воскресения Христового. В этом году это произойдет 8 апреля. Что в этот день нельзя делать, а также какие ограничения действуют в еде – узнайте дальше.
Лазарева суббота отмечается накануне Вербного воскресенья. В этом году ее будут отмечать 16 апреля. Что можно делать, а что запрещается в этот день, подскажет 24 Канал.
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История праздника
Лазарева суббота получила свое название от святого Лазаря, который был другом Исуса Христа и проживал в Иерусалиме. Из-за болезни Лазарь умер. Согласно Священному Писанию, Иисус был очень расстроен и попросил отодвинуть камень от пещеры, где похоронили Лазаря. Прочитав над умершим молитву, Исус сказал: "Лазарь! Иди прочь". Таким образом, Иисус воскресил Лазаря.
Лазарева суббота / Фото Pexels
Такое событие было одним из величайших чудес Иисуса Христа. Известие о чуде, которое сотворил Господь, разлетелось Иудеей, поэтому, когда Иисус на осле заехал в Иерусалим, люди поклонялись ему, стелили к ногам пальмовые листья и собственную одежду.
После воскресения Лазаря первосвященники приказали убить Иисуса. В Библии отмечено, что Лазарь жил еще 30 лет, но из-за гонений перебрался на Кипр. Там в сане епископа проповедовал христианскую веру.
Что нельзя делать в этот день
В Лазареву субботу действуют определенные запреты. В частности:
- веселье, пение, танцы;
- уборка, стирка, шитье, вышивание;
- работа в поле и на огороде;
- тяжелый физический труд;
- ссориться, обижаться, отказывать в помощи;
- топтать крошки еды, которые упали на пол.
Что нельзя есть в этот день
- В этот день христиане соблюдают пост. Следует отказаться от употребления от алкогольных напитков, однако можно выпить немного кагора (церковного вина).
- Нельзя есть мясные продукты, молоко, яйца.
- Рыбу тоже нельзя потреблять, за исключением икру.
- Однако в этот день разрешается есть бобовые каши, овощные салаты.