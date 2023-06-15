5 базовых процедур, от которых лаванда разрастется на весь сад
15 июня 2023, 16:10Читати новину українською
Выращивание лаванды занимает длительное время, поэтому если хотите вырастить здоровые саженцы – нужно запастись терпением.
Активный рост лаванды невозможно представить без хорошего ухода. Сюда входит полив, климатические условия, обрезка, борьба с вредителями. 24 Канал подскажет, как правильно ухаживать за лавандой.
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Уход за лавандой
- Лаванда должна расти на солнечном месте где она будет получать по крайней мере 6-8 часов солнечного света в день. Это нужно ей для здорового роста.
- Лаванда требует хорошо дренированного грунта. Одновременно вовремя поливайте растение и следите, чтобы земля не пересыхала.
- После цветения увяли цветки следует обрезать, чтобы стимулировать сохранить компактную форму растения Также удаляем все больные и старые побеги.
Обрезка лаванды / Фото "Дачный диапазон"
- Лаванда не нуждается большого кормления, но иногда нужно это делать. Можно взять как азотные удобрения, так и органические – настой коровяка или куриного помета. Подойдет раствор селитры и мочевины. На каждое растение будет достаточно до 5 литров удобрения
- Второй раз можно удобрять азотными удобрениями проводят через 2 недели, а непосредственно перед цветением под кусты нужно вносить фосфорно-калийные подкормки.
- В летний период нужно вырывать сорняки, растущих около лаванды. После прополки следует разрыхлить землю.
- Лаванда лучше растет на влажной почве, но часто поливать не нужно, чтобы не гнили корни. Это нужно делать раз в 10-14 дней в зависимости от погоды. Молодые растения нуждаются в большей влаге, чем старшие.
- Чтобы кустов лаванды было больше, ее можно размножить. Если у вас уже есть растение в саду, здесь все просто. Надо нарезать из побега черенки – веточки для размножения длиной 8-10 сантиметров. Садим их в увлажненную плодородную почву на 2-3 сантиметра и ставим сверху стеклянные банки. Забрать их можно тогда, когда черенки укоренятся.
- Грибки поражают лаванду чаще всего тогда, когда ее заливать водой. Поэтому просто контролируйте режим полива. А вот цикадок и радужных жуков будете вынуждены собирать вручную.