Не вносите это популярное удобрение под кусты смородины зимой

Опытные садоводы и огородники знают, что древесная зола – это хорошее удобрение для многих растений. Она ведь содержит большое количество питательных веществ.

Зимой древесной золой также подкармливают некоторые культуры. Ведь у людей, которые отапливают дома дровами, ее много. О том, можно ли вносить золу под кусты смородины в этот период, узнайте дальше.

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Можно ли подкармливать смородину древесной золой зимой

На самом деле нет смысла подкармливать разные культуры зимой. Некоторые растения даже могут пострадать от избытка питательных веществ в холодное время года.

Дело в том, что не всегда зима радует нас снегопадами. Бывают дни, когда снег начинает таять. Поэтому полезные вещества, которые находятся под землей, смываются. С такой ситуацией также часто можно столкнуться в начале весны.

Однако не стоит выбрасывать древесную золу. Вы ведь можете подкормить им кусты смородины весной, когда на земле уже не будет лежать снег. Лучше всего браться за такую работу в конце марта или в апреле. После состояния покоя, в котором смородина находится зимой, она насытится питательными веществами и даст хороший урожай.

Чем подкармливать смородину весной

Весной кустам смородины необходимы азотные и органические удобрения.