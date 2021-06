История о войне и любви: кто стал лауреатом международной Букеровской премии

Жюри Международной Букеровской премии объявило победителя. Им стал французский писатель Дэвид Диоп, написавший книгу "Ночью вся кровь черная".

Победителя объявила председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт на торжественной церемонии в Кафедральном соборе. Нынешним победителем международной литературной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize) стал француз Дэвид Гиот.

Дэвид Диоп – победитель Международной Букеровской премии

Французский писатель получил награду за книгу "Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black). В ней автор рассказал о временах Первой мировой войны. Повествование сосредоточено на главном герое – солдате, выходце из африканских колоний, который борется в рядах с французами.

Эта история о войне, любви и безумии имеет ужасную силу. Главный герой обвиняется в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование влияет на читателя. Мы, судьи, сошлись в том, что его заклинательная проза и темное, гениальное видение взбудоражило наши эмоции и потрясло умы. Он нас очаровал,

– сказала председатель жюри.



Обложка книги "Ночью вся кровь черная" / Фото Amazon

В шорт-лист премии также вошли:

Мариана Энрикес "Опасность курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed);

Бенджамин Лабатут "Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World);

Ольга Равн "Сотрудники" (The Employees);

Мария Степанова "На память о памяти" (In Memory of Memory);

Эрик Вуйяр "Война бедных" (The War of the Poor).

Что известно про автора Дэвида Диопа