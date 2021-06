Історія про війну та любов: хто став лауреатом міжнародної Букерівської премії

Журі міжнародної Букерівської премії оголосило переможця. Ним став французький письменник Девід Діоп, який написав книжку "Вночі вся кров чорна".

Переможця оголосила голова журі премії, британська письменниця Люсі Хаджес-Холлетт на урочистій церемонії в Кафедральному соборі. Цьогорічним переможцем міжнародної літературної Букерівської премії (The 2021 Booker International Prize) став француз Девід Діоп.

Девід Діоп – переможець міжнародної Букерівської премії

Французький письменник отримав нагороду за книжку "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black). У ній автор розповів про часи Першої світової війни. Оповідь зосереджена на головному героєві – солдату, вихідцю з африканських колоній, який бореться у лавах з французами.

Ця історія про війну, любов і божевілля має жахливу силу. Головний герой звинувачується в чаклунстві, і є щось надприродне в тому, як розповідь впливає на читача. Ми, судді, зійшлися в тому, що його заклинальна проза і темне, геніальне бачення розбурхало наші емоції й потрясло уми. Він нас зачарував,

– сказала голова журі.



Обкладинка книжки "Вночі вся кров чорна" / Фото Amazon

До шорт-листа премії також увійшли:

Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed);

Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World);

Ольга Равн "Співробітники" (The Employees);

Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);

Ерік Вуйяр "Війна бідних" (The War of the Poor).

Що відомо про автора Девіда Діопа