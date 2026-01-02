Есть ли пост перед Святвечером накануне Крещения 2026: это важно знать

Накануне Крещения верующие готовятся к Надвечерью Богоявления. Его в народе называют Вторым Святвечером или "Голодной кутьей".

Подготовка к нему сопровождается особыми традициями и строгими ограничениями, которые помогают верующим настроиться на торжественный лад. Есть ли пост перед вторым Святвечером в Украине – рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт "Украинские традиции".

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на январь 2026 года

Надо ли соблюдать пост перед Святвечером накануне Крещения?

В 2026 году по новоюлианскому календарю второй Святвечер приходится на 5 января. Согласно церковному уставу, этот день предполагает соблюдение строгого поста.

В течение всего дня верующие отказываются от пищи животного происхождения. Так, под запретом находятся мясо, яйца и молочные продукты. Традиционно пост длится до появления первой звезды на вечернем небе, которая символизирует приближение праздника.

Только после этого семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно должны быть только постные блюда. Кроме кутьи, которая является главным символом вечера, хозяйки обычно готовят узвар, постные голубцы, вареники или рыбу. Однако общее количество блюд на Второй Святвечер традиционно меньше, чем на Рождество.

Интересно, что праздник получил название Богоявление не просто так. Дело в том, что, по церковным преданиям, именно в 30-летнем возрасте Спаситель принял крещение в реке Иордан. Обряд совершил Иоанн Предтеча, после чего на землю в виде голубя сошел Святой Дух, а голос с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим. Именно поэтому праздник получил название Богоявление.

Пост перед Крещенским Святвечером 2026 / Фото Freepik

Какие еще традиции второго Святвечера накануне Крещения?