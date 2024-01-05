Именно 6 января завершается цикл рождественских и новогодних праздников. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан. 30-летнего Господа окрестил Иоанн Креститель. Больше о традициях Крещения расскажет 24 Канал.

Актуально Главные запреты на Крещенский сочельник: от чего стоит воздержаться

Традиции Крещения

По традиции сегодня люди собираются за семейным столом, чтобы отпраздновать Сочельник. В этот день нужно соблюдать пост, а начинать ужинать, когда на небе появится первая звезда. Хозяйки готовят только постные блюда: кутью, рыбу, вареники.

Святить воду можно как 5, так и 6 января. Считается, что она обладает целебными свойствами. Крещенскую воду нужно держать в доме у икон в течение года.

Люди набирают священную воду в церкви или в водоемах, которые накануне освятили. На Крещение в реках и озерах делают прорубь в форме креста. Люди погружаются туда три раза, в воде находятся несколько секунд и обязательно крестятся.

Завтра утром, на Крещение Господне, обязательно нужно пойти в церковь, чтобы послушать службу Божию. Также некоторые девушки 6 января гадают на суженого. Хотя церковь запрещает проводить этот ритуал.

Крещение в Украине / Фото из открытых источников

Интересные традиции наших предков

Ранее на Слобожанщине люди верили, что в какой-то момент вода на Крещение становится вином. По легенде, один купец, по дороге на ярмарку, остановился у реки, чтобы лошади смогли напиться воды. Однако появилось вино. Мужчина набрал его в сосуд и поехал дальше. Когда снова решил попить, то увидел воду вместо вина.

Во времена Гетманщины на Крещение ребята из сел, которые находились по соседству, встречались у замерзшего водоема и сражались на кулаках. Победитель получал крест, сделанный из льда.

На Подолье и Гуцульщине святили три свечи, которые перед тем перевязывали платком, лентой или ожерельем. Также в композицию могли добавлять калину или сухие цветы. Эти три свечи еще называли "троицей". Во время литургии ее зажигали от церковных свечей. Затем гасили и погружали в освященный водоем.

После Крещения – праздник Иоанна Крестителя. Однако люди в этот день традиционно возвращались к труду. Снимался запрет на посещение корчмы и кабака, а женщины могли ходить за водой. Дело в том, что в период праздников им это не разрешалось.