Не 19 января: когда будет Крещение в 2026 году в Украине

Завершение рождественско-новогоднего цикла в Украине традиционно отмечается праздником Крещения. Оно символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Украина уже несколько лет живет по новому церковному стилю, поэтому многие украинцы до сих пор сверяют даты, чтобы вовремя посетить службу и подготовить традиционный ужин. Когда именно в 2026 году состоится Крещение и какие особенности празднования этого дня – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную Церковь Украины.

Когда будет Крещение в 2026 году в Украине?

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты многих религиозных праздников сместились на 13 дней раньше.

Ранее Крещение отмечали 19 января в Украине. Впрочем, эта дата осталась в прошлом. И теперь основные торжества по случаю Крещения Господня происходят на 6 января.

Именно в этот день верующие посещают праздничные богослужения в храмах и освящают воду. В народе верят, что она приобретает целебные свойства 6 января, поэтому ее принято хранить дома в течение всего года.

Когда будет Крещение в 2026 году / Фото Pinterest

Какова история Крещения?