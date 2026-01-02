Не 19 января: когда будет Крещение в 2026 году в Украине
- В 2026 году Крещение в Украине будет отмечаться 6 января из-за перехода на новоюлианский календарь.
- Праздник символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан, и верующие посещают богослужения и освящают воду, которая считается целебной.
Завершение рождественско-новогоднего цикла в Украине традиционно отмечается праздником Крещения. Оно символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
Украина уже несколько лет живет по новому церковному стилю, поэтому многие украинцы до сих пор сверяют даты, чтобы вовремя посетить службу и подготовить традиционный ужин. Когда именно в 2026 году состоится Крещение и какие особенности празднования этого дня – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную Церковь Украины.
Когда будет Крещение в 2026 году в Украине?
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты многих религиозных праздников сместились на 13 дней раньше.
Ранее Крещение отмечали 19 января в Украине. Впрочем, эта дата осталась в прошлом. И теперь основные торжества по случаю Крещения Господня происходят на 6 января.
Именно в этот день верующие посещают праздничные богослужения в храмах и освящают воду. В народе верят, что она приобретает целебные свойства 6 января, поэтому ее принято хранить дома в течение всего года.
Какова история Крещения?
- В основе праздника лежит событие, произошедшее более двух тысяч лет назад. Тогда 30-летний Спаситель пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от рук Иоанна Предтечи.
- По церковным преданиям, именно в этот момент на Иисуса в виде голубя сошел Святой Дух, а голос Бога-Отца с небес провозгласил Христа Своим Сыном.
- Именно благодаря этому чуду праздник получил свое второе название – Богоявление, отмечает Православный церковный календарь.