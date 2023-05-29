Крещение 19 января больше не будет: когда будем праздновать Иордан в 2024 году

Праздник Крещения, также известный как Крещение Господне – это христианский праздник, ранее отмечаемый 19 января. Изменится ли дата празднования согласно новому церковному календарю – читайте дальше.

Праздник Крещения означает крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Этот момент считается великим духовным событием, исполненным особых обрядов. Священники погружают крест в воду и освящают ее. После этого вода считается святой и имеет особую духовную силу. А вот изменится ли дата празднования Крещения по новому религиозным календарем – подскажет 24 Канал.

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Дата празднования Крещения Господня в 2024 году

Новый церковный календарь с 1 сентября вносит много изменений в праздник. Меняются даты празднования Рождества, Святого вечера, Василия, а также и Крещения.

Если раньше мы праздновали Иордан 19 января, то в 2024 году – будем 6 января вместе с католиками. Рождество также теперь будет другой день: вместо 7 января – 25 декабря, как и во многих других странах мира

История Крещения

Согласно Евангелию, достигнув 30-летнего возраста, Иисус пришел в Иордан, где его крестил Иоанн Креститель.



Освящение Иисуса Христа / Фото Черкасский поссовет

Согласно Библии, крещение Иисуса было великим духовным событием. После крещения небо открылось, и Дух Божий в виде голубя склонился над Иисусом. Звучал голос с неба, говорящий: Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое удовольствие».

Крещение Иисуса Христа в Иордане имеет большое духовное значение для христиан. Оно указывает на начало публичной службы Иисуса, Его принятие миссии спасения и подтверждение Богом Его Сына.

На основе этих библейских событий христианская церковь установила праздник Крещения. Оно является одним из старейших и важных христианских праздников, что отмечается во многих церковных традициях.

На Иордане христиане освящают воду, которая является главным символом праздника. Верующие считают, что в этот день священная вода обладает целебными свойствами, ею можно вылечиться от болезней. Поэтому ее хранят весь год, и она не портится.