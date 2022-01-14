Где искупаться в Киеве на Крещение-2022: список лучших мест

Традиция окунаться в ледяную воду существует только на Крещение. Для того, чтобы сделать это без рисков для жизни и здоровья, необходимо знать безопасные места для ныряния в прорубь.

Ежегодно 19 января христиане отмечают Крещение или Иордан. Этот праздник завершает весь рождественский цикл праздников. Согласно Евангелию, в этот день состоялось крещение Иисуса Христа в водах Иордана.

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Позже люди начали подражать Иисусу и сами погружались в воду. Поскольку в Украине Крещение приходится на середину зимы, то соответственно, эти погружения являются экстремальными.

Для того, чтобы искупаться, люди прорубали прорубь во льду и ждали, когда священник освятит это место – только после такого освящения можно было зайти в воду. По традиции, нужно трижды полностью погрузиться, мысленно прочитать молитву и только тогда выйти из воды.

Где искупаться в Киеве на Крещение-2022

Гидропарк

Место проведения: станция метро "Гидропарк"

Время: 19 января с 14:00

На Крещение это место является едва ли не самым популярным в Киеве. В этом году действо купания будет происходить возле часовни Крещения Господня. Есть специально оборудованная прорубь, на месте дежурят медики и спасатели, а после действа предусматриваются народные гуляния.

Оболонская набережная

Место проведения: ул. Приречная, 5а.

Время: 19 января 12:00

Оболонская набережная не уступает по популярности и атмосферности. В 12 часов дня здесь будут проводить освящение воды Днепра, после которого каждый желающий сможет окунуться в традиционную прорубь.

Парк "Феофания"

Место проведения: улица Академика Лебедева

Время: 19 января с 7:00

Стоимость: 40 грн, 10грн – школьники и студенты, пенсионеры – бесплатно.

В парке "Феофания" для киевлян подготовят комфортные для погружения проруби, места для обогрева и горячие угощения. На месте будут отдельные раздевалки для женщин и мужчин с обогревом.



Где купаться на Крещение в Киеве / Фото doba.te.ua

Озеро Тельбин

Место проведения: Березняки, левый берег Киева

Время: 19 января

Возле храма Рождества Христова на Березняках священник освятит прорубь на озере Тельбин, после чего все желающие смогут окунуться в водоем.

Днепровская набережная

Место проведения: Днепровская Набережная, 2а.

Время: 19 января с 7:30

На Днепровской набережной купания обычно проводятся возле храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого.

Голосеевский парк

Место проведения: улица Генерала Родимцева, 6а

Время: 19 января

Нырнуть в оболочку на территории Голосеевского парка можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Центр развлечений Х-парк

Место проведения: парк Муромец

Время: 19 января 10:00

В этом году X-Park не отказался от традиции и устроит фестиваль "Моржи". Все присутствующие смогут принять участие в обряде освящения воды, окунуться в крещенскую купель и набрать освященную воду. Также здесь будут работать помещения для переодевания.