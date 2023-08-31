5 кратких имен для девочек, которые приносят счастье

Лаконичность всегда ценится, потому что она экономит время. Это касается и имён для детей. Короткие и четкие имя запоминаются намного быстрее.

Длинные имена не всем нравятся и подходят. Посторонним приходится часто переспрашивать человека, как его зовут, потому что непонятно. С короткими именами такое случается реже. Так что вашему вниманию – перечень коротеньких имен для девочек.

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Краткие имена для девочек: список

Лея – очень красивое имя со значением "грациозное". Обычно девочки с этим именем очень любят себя. Она – решительная и способная на приключения, в то же время – хорошая. Ее главная ценность – свобода во всем. Любит путешествовать, посещать салоны красоты. Лее не нравится сидеть дома и заниматься домашними делами. Также Лея будет верна своему партнеру.

Эля характеризуется искоркой в глазах и харизматичностью. Легко находит общий язык с другими людьми. Для нее очень важна семья и поддержка близких. В то же время в ее окружении попадают не все. Поэтому легко прощается с подлыми и циничными людьми, хоть раз ее подставившими. Терпеть не может безразличие.

Ева. Еще раньше это имя считалось достаточно экзотическим, но теперь смело занимает свое место в списке самых популярных. Значит "дающая жизнь". Девочки с таким именем – очень энергичные, непоседливые, за ними тяжело смотреть. Часто делают затеи. Вырастают смелыми и волевыми личностями, достигают высот в карьере.

Ася – очень добрая и искренняя девушка, которая любит украшать этот мир своими красками. Поэтому ему очень больно, когда ожидания не совпадают с реальностью. Переводится как "воскресшая". Терпеть не может, когда ей лгут и сразу это чувствует. Для нее важнее семья, чем работа.

Фая проявляет себя как искренний и коммуникабельный человек. Часто помогает своим ровесникам в школе, университете или по работе. Им нравится чувствовать себя нужной. С ней может быть сложно в том, что она перфекционист и любит, когда все безупречно. Поэтому им может быть сложно выстроить отношения с партнером. А еще любит давать советы и руководить.